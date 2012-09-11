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PKK Iğdır'da sivil araçlara ateş açtı!

Iğdır'da PKK otomobillere ateş açtı, 3 vatandaş yaralı

11 Eylül 2012 01:27

 

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde yol kesen PKK’lılar bir TIR’ı ateşe verdi, 'Dur’ ihtarına uymayan otomobillere uzun namlulu silahlarla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.
 
Karakoyunlu ile Aralık ilçesi arasındaki Taşburun beldesinde saat 19.20 sıralarında yaklaşık 30 kişilik PKK’lı grup yol kapattı. Uluslararası taşımacılık yapan bir şirkete ait TIR’ı yakan PKK’lılar ile jandarma arasında sıcak temas sağlandı. PKK'lıların çatışma sonrası Ağrı dağına doğru kaçtıkları belirtildi.
 
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Iğdır Vali vekili Hacı Uzkuç, "Iğdır’a bağlı Karakoyunlu ilçesi Taşburun beldesi yakınlarında teröristler durdurdukları bir aracı yaktılar. Bazı durmayan otomobilleri ise silahla taradılar. Güvenlik güçlerimiz anında müdahale ettiler ve sıcak temas oldu. Otomobilde bulunan Ali Adem ağır, Ayhan Süleymanov, Erol Birsen ise hafif yaralandı. Şu ana kadar bize intikal eden olay bu. Olayla ilgili operasyon sürüyor" dedi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
 

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