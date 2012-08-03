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PKK iftar saatinde saldırdı: 1 şehit

Eruh ilçesi Bilgili köyünde, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

03 Ağustos 2012 11:22

PKK'lılar Siirt'in Eruh ilçesindeki bir jandarma karakoluna iftar saatinde saldırı düzenledi. Siirt Valiliği'nce yapılan açıklamada saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'deki operasyonları sürerken, Siirt'ten bir saldırı haberi geldi.

PKK'lılar, Eruh ilçesi kırsalında bulunan Bilgili köyü karakoluna saat 19.30 sıralarında saldırı düzenledi.

Siirt Valisi Musa Çolak, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 13 askerin de yaralandığını söyledi. Bölgeden gelen ilk haberlerde şehit sayısının 2 olduğu belirtilmişti.

Yaralı askerler, askeri helikopterlerle Siirt Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırı sonrası bölgeye takviye birliklerin gönderildiği ve bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

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