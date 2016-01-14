PKK, İdil'de 8 okul ve 1 yurda ses bombası attı

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde öğrenciler eğitimdeyken 8 okul ve bir yurda PKK, ses bombası, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı. Öğretmen ve öğrenciler büyük panik yaşarken, okullar güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Bir okul ve yurt binasında kısmî hasar meydana geldi.

DHA’dan Bayram Kaplan’ın haberine göre; dün gece Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde 1 polisi şehit eden, 3'ü bebek 5 sivili katledip 43 kişiyi de yaralayan PKK, bu sabah da Turgut Özal, Yeni ve Yukarı olmak üzere 3 mahallede bulunan İdil Anadolu Lisesi, İdil Çok Programlı Anadolu Lisesi, İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bener Cordan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Veysel Karani Ortaokulu, Anafartalar İlkokulu ve Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu’na molotof kokteylli, havai fişek ve ses bombaları ile saldırı düzenlendi.

Eğitim kısıtlı sürüyordu

Cizre ve Silopi’de yasağın başladığı 14 Aralık tarihinden sonra PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’nin tehditleri nedeniyle eğitim sadece, güvenlikli mahallelerde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Orta Okulu ile İmam Hatip Orta Okulu ve İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde eğitim devam ediyordu.

Öğrenciler pazartesi ders başı yapmıştı

YDG-H’nin tehditleri nedeniyle bir ayı aşkın süredir eğitimlerin yapılmadığı 8 okulda okuyan öğrenci velilerine geçen hafta sonu okul yöneticileri, cep telefonu ile gönderdiği mesajla sınavların yapılması için öğrencilerin okula gelmesini istedi. Pazartesi gününden bu yana da saldırıya uğrayan 8 okul öğrencileri de okula gelerek sınavlara girdi.

Bugün sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ve öğretmenler dersteyken, PKK’lıların ses bombalı, havai fişekli ve molotof kokteylli saldırısına uğradı. Sınıflarında dersler yapılırken meydana gelen patlamalarda, öğrenciler ve öğretmenler büyük tehlike atlattı.

Öğretmenlerin kontrolünde sınıflardan çıkan öğrenciler, çığlıklar içerisinde okulu terk etmeye çalıştı. Polisin müdahalesiyle, okullara yönelik saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Öğrenciler okullardan tahliye edilirken, hendek ve barikatların bulunduğu Turgut Özal ve Yeni Mahalle’deki okullardaki öğrenciler, velileri tarafından alınarak evlerine götürüldü.

Saldırılarda Atatürk İlkokulu ve Anadolu Lisesi Öğrenci yurduna atılan molotoflardan dolayı okul ve yurtta kısmi hasar meydana geldiği görüldü.