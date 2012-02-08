PKK içindeki 'aşk infazı' TBMM'de







HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun kurduğu “Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştırma Komisyonu” terör uzmanı Nihat Ali Özcan’ı dinledi. Özcan komisyonda, kendisine posta yoluyla gönderilen ve PKK’nın 1996 yılında, kurduğu “sözde mahkemede idam kararı” tutanağını üyelere dağıttı.



Selahattin ve Menekşe’nin aşkına yargısız infaz kararında, “Kadın ve cinsellik düşkünü, tiksindirici insanlar” dendi. Dağa çıktıktan sonra birbirine âşık olup örgütten kaçan iki genç yakalanıp diğer PKK’lıların gözleri önünde öldürüldü. Kurdukları sözde mahkemede idam cezasıyla cezalandıran gençlerin birbirlerini sevmeleri terör örgütüne göre “İhanet, aşağılık, tiksindirici.”



Özcan komisyonda, kendisine posta yoluyla gönderilen ve PKK’nın 1996 yılında, kurduğu “sözde mahkemenin idam kararı”nın verildiği tutanağı üyelere dağıttı. Gizli ibareli ve 20 sayfadan oluşan “Andok Yüksek Askeri Mahkemesi” imzalı tutanakta Mustafa Yıldırım (Selahattin), Vahit Dalar, Menekşe Mehmedoğlu ve Emin Kurt isimli terör örgütü üyelerinin yargılanma sürece anlatılıyor.



Suçlama konusu ise, aşk. Yani, Selahattin ve Menekşe’nin birbirine âşık olup örgütten kaçma girişimi.” Kendileriyle birlikte iki arkadaşının da desteğini alan âşıklar yakalanmamak için örgüt üyeleriyle girdikleri çatışmada bir kişiyi öldürdükten sonra ele geçirilip sözde mahkemenin önüne çıkarıldı.



Yargısız infazın tutanağı şöyle:



“Bu kişilikler Kürt insanının kadın ve cinsellik konusundaki zayıflığını iyi bildiklerinden dolayı eğitim ortamının yozlaştırıp cinselliği temel olarak seçerler. Cinselliğin tiksindirici temelde en ayrıntısının yazıya dökülerek eğitim ortamında gizliden gizliye okutulmasını sağlayarak yapının kafasını o tabulara doğru sürüklemeye çalışırlar. Bunlar, zorla, arkadaş yapısı içinde “Dilber” yapmak için birini kaçırmayı planlamışlardır. Dağa kaçalım birlikte yaşayalım demeleri zayıf, pısırık, silik, cüce, aşağılık komplekslerini gidermek isteyen psikopat kişiliklerinin özellikleridir.”

Tutanağa göre, sanıklar 5 bölüğe yakın jüri üyesinin de bulunduğu ortamda jüri üyelerinin onayıyla idamlarına karar veriliyor. Bir manganın da infaz için görevlendirildiği belirtilerek, “İhanet suçu cezasız kalmaz” deniyor.

