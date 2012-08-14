PKK, CHP'li Hüseyin Aygün'ü 48 saat sonra serbest bıraktı

PKK, pazar günü Tunceli-Ovacık karayolunda kaçırdığı CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ü 48 saat sonra serbest bıraktı.

PKK ’nın kaçırdığı CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün , Ovacık İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıkta bir köy yakınlarında serbest bırakıldı. Saat 17.00 sıralarında serbest bırakıldığı haberleri gelmeye başlayan Hüseyin Aygün ’e köylüler yardımcı oldu.

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, kaçırılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 'ün Ovacık ilçesinde serbest bırakıldığını bildirdi. Taşkesen yaptığı açıklamada, Aygün'ün, Aşağı Torunoba civarında serbest bırakıldığını belirterek, “Şu anda Aşağı Torunoba Karakolu'nda. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı olamadığını biliyoruz. Savcıyla görüşülüyor” dedi.

Taşkesen, görüşmelerin ardından Aygün'ün Tunceli 'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Örgüt tarafından serbest bırakıldıktan sonra Aşağıtorunoba karakoluna gelen Hüseyin Aygün 'ün, burada savcıyla telefonla görüştüğü ve savcının karakolda ifade alma talebini reddettiği açıklandı. Aygün'ün karakoldan çıkarak Tunceli 'ye doğru yola çıktığı ve valiliğin helikopterle götürme teklifini reddettiği de belirtildi.

CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 'ün serbest kalmasına ilişkin, “Çok mutluyum. Umarım, sağlıklı bir şekilde ailesinin yanına döner” dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. “Çok mutluyum. Umarım, sağlıklı bir şekilde ailesinin yanına döner” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Aygün'ün ailesiyle daha önce görüştüğünü hatırlattı.

“Kendisiyle de görüştünüz mü?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır henüz görüşmedim. Telefon bağlantısı kurulamıyor” karşılığını verdi. CHP Sözcüsü Haluk Koç da, Hüseyin Aygün ’ün serbest kalması sonrasında yaptığı açıklamada, “Aklıselim galip geldi” dedi.

'Oynanmak istenen oyun boşa çıktı'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 'ün serbest bırakılmasından mutlu olduğunu belirtti.

Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, Aygün'e ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamasında, “Bir kaç gündür yaşadıkları korkulu ve endişeli bekleyişleri sona eren sayın eşine ve çocuklarına da geçmiş olsun diyorum” ifadesine yer veren Çiçek, şunları kaydetti:

“Milli iradenin temsilcisi bir sayın milletvekilini kaçırmak millet iradesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmış en büyük saygısızlıktır.

Bilinmelidir ki, terör eylemleri hiçbir şekilde milletin yararına değildir. Bu eylemler insanlığa karşı işlenen suçlardandır.

Türkiye, halkının sağduyusu ile üzerinde oynanmak istenen oyunları her defasında boşa çıkarmış, varlığını, birliğini ve kardeşliğini koruyarak yoluna devam etmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır.”

Örgüt bırakacağını açıklamıştı

Fırat Haber Ajansı'nın haberi de, PKK tarafından kaçırılan CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün 'ün bugün serbest bırakılacağını açıklamıştı. KCK 'dan yapılan açıklamada, "Bir gerilla birimimiz Milletvekili Hüseyin Aygün ’ü kendi inisiyatifi ile bir süreliğine alıkoydu. Söz konusu vekil işlemlerinin tamamlanması ardından bugün salıverilecektir" denilmişti.

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Hüseyin Aygün ’ün serbest kalması sonrasında yaptığı açıklamada, “Aklıselim galip geldi” dedi.

Önceki akşam kaçırıldı

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün , önceki akşam 17.00 sularında Ovacık’tan çıktıktan sonra 18.30 sıralarında Ovacık Tunceli yolunun 35’inci kilometresinde PKK tarafından kaçırıldı. Akşam gazetesi muhabiri Kadir Merkit ve danışmanı Deniz Tunç ile birlikte Ovacık’ta incelemelerde bulunan Aygün’ün yolu, ilçeden ayrıldıktan yaklaşık 80 dakika sonra 2 PKK ’lı tarafından Tunceli ’nin Fırtına Veli mevkisinde kesildi.

Ellerinde uzun namlulu silah bulunan 2 PKK 'lının otomobili durdurduğu zaman Milletvekili Aygün'ün otomobilden inmek istemediği öğrenildi. Aygün'ün PKK 'lı teröristlerle yörede konuşulan Zazaca dili ile konuşmak istediği, ancak PKK 'lıların "Biz bilmiyoruz" demesi üzerine Türkçe konuştuğu belirtildi.

Aygün, PKK 'lılara, "Arabadan inmeyeceğim, kaçırılma olaylarını doğru bulmuyorum. Ben milletvekiliyim, beni halk seçti. Vuracaksınız beni vurun, danışmanımı ve diğer arkadaşı bırakın" dedi. PKK 'lılar Aygün'ün isteği üzerine yanındaki 2 kişiyi otomobille gönderdikten sonra milletvekilini yanlarına alıp yaya olarak ormanlık alana gittikler.

Aygün'ün kaçırılmasının ardından milletvekilinin bulunması için bölgede hava ve karadan arama çalışmaları başlatılmıştı.

