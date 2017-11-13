T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK hükümlüsü, cezaevinde kendisini yakmak istedi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü bulunan Y

13 Kasım 2017 20:21

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü bulunan Y.Ö., oda değişikliği talebine olumsuz yanıt alınca gazete kağıtlarını tutuşturarak, kendisini yakmak istedi. Ayaklarıyla karnında yanıklar oluşan Y.Ö., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü bulunan Y.Ö., oda değişikliği talebinde bulundu. Yetkililerden talebine olumsuz yanıt alan Y.Ö., bu duruma tepki göstererek, bacaklarının arasına sıkıştırdığı gazete kağıtlarını ateşe verdi. Cezaevi idaresince olaya hemen müdahale edilirken, ayaklarıyla karnında 3\'üncü derece yanıklar oluşan Y.Ö., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hükümlü Y.Ö., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHAEDİRNETipi Kapalı CezaKurumuAyaklarıylaEdirneYetkililerden talebineCezaeviTrakyaTıp Fakültesi HastanesiHükümlü Y

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24