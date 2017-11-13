PKK hükümlüsü, cezaevinde kendisini yakmak istedi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü bulunan Y.Ö., oda değişikliği talebine olumsuz yanıt alınca gazete kağıtlarını tutuşturarak, kendisini yakmak istedi. Ayaklarıyla karnında yanıklar oluşan Y.Ö., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü bulunan Y.Ö., oda değişikliği talebinde bulundu. Yetkililerden talebine olumsuz yanıt alan Y.Ö., bu duruma tepki göstererek, bacaklarının arasına sıkıştırdığı gazete kağıtlarını ateşe verdi. Cezaevi idaresince olaya hemen müdahale edilirken, ayaklarıyla karnında 3\'üncü derece yanıklar oluşan Y.Ö., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hükümlü Y.Ö., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.