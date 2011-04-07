PKK, Hatay'da taciz ateşi açtı!

T24 - Hatay’ın Radar Mevzi Komutanlığı yakınlarında devriye görevini sürdüren güvenlik güçlerine, bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıdan sonra kaçan teröristler için bölgede araştırma başlatıldı.



Antakya’ya bağlı Kisecik Köyü yakınlarındaki Radar Mevzi Komutanlığı yakınlarında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, saat 14.00 sıralarında bir grup PKK’lı tarafından taciz ateşi açıldı. Uzun namlulu silah ve roketatar ile düzenlenen saldırıya, güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler, ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.







