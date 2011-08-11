PKK, haraç vermeyen 2 kişiyi öldürdü

T24 - Suruç'da akaryakıt istasyonunu basan 2 kişi, haraç vermeyen 2 kardeşi öldürdü. Kardeşlerin ağabeyi, "Haraç vermedik, PKK'lılar katletti" dedi.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Yönlü köyü yolundaki bir akaryakıt istasyonuna basan 2 kişi, haraç vermedikleri gerekçesiyle istasyon sahibi 2 kardeşi Kalaşnikofla öldürdü.







Önceki gün saat 23.40'ta Bilal Çelikten (32) ve ağabeyi Deyyam Çelikten (45), petrol istasyonunda otururken, arka taraftaki tarladan PKK'lı oldukları öne sürülen 2 kişi yanlarına geldi. Haraç isteyen kişilerle Çelikten kardeşler arasında tartışma yaşandı. Haraç alamayacaklarını anlayan 2 kişi, Kalaşnikof tüfekle kardeşlerin üzerine kurşun yağdırıp kaçtı. İki kardeş kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesi'nde öldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda özel tim, polis ve jandarma istasyon ve çevresinde inceleme yapıp, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Dün olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar incelemede bulundu. Saldırı anı, 40 boş kovan bulunan benzin istasyonundaki kameralara yansıdı. Ancak görüntülerde saldırganların yüzlerinin tam olarak görünmediği belirtildi.

'50 bin lira istediler'



Vali Okutan gazetecilere yaptığı açıklamada olayı her yönüyle değerlendirdiklerini belirtirken, ödürülen kardeşlerin ağabeyi Kamil Çelikten, terör örgütü PKK'nın kardeşlerinden ve kendisinden sürekli haraç istediğini söyledi. Ağabey Çelikten "Benim kardeşlerimi katledenler partidir. Kimse ileri geri, konuşmasın. Benden haraç adı altında para istediler. Ben ise kanımın son damlasına kadar savaşırım. Yine de onlara haraç vermem. Bu yüzden kardeşlerimi katlettiler. Allah bunların belasını versin. Bunların özgürlüklerinin, bunların barışlarının içi boş" diyerek gözyaşı döktü.

Özel tim pusu kurmuştu



Yakınları, PKK'lı oldukları öne sürülen kişilerin bir hafta önce 50 bin lira haraç istediğini ve pazar günü parayı almaya geleceklerini söyledikleri iki kardeşin durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini ifade ettiler. Özel timin istasyon çevresinde pusu kurduğu ancak pazar günü kimsenin gelmediği belirtildi. Saldırganların özel timin bölgede olmadığı sırada saldırıyı düzenlediği iddia edildi. Diğer yandan Bilal Çelikten'in biri 7 aylık, diğeri 2 yaşında 2 çocuğu olduğu, Deyyam Çelikten'in ise 2 çocuğu olduğu ve eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kardeşlerin cenazeleri Suruç ilçesine bağlı Yatırtepe köyünde toprağa verilecek.



