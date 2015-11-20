'PKK hakltır halk burada' sloganına beraat

Ağrı'da, Abdullah Öcalan'a dönük uluslararası komployu protesto için düzenlenen yürüyüşte "PKK halktır, halk burada" sloganı atıp, "Çerxa Şoreşê" marşı okuduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Ejder Özdemir beraat etti.

ANF'nin haberine göre; Öcalan'a dönük devletlerarası komployu kınamak gerekçesiyle DBP Ağrı İl Örgütü tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte, "PKK halktır, halk burada" sloganı attığı ve "Çerxa Şoreşê" marşı okuduğu için Ejder Özdemir hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Özdemir'in "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın birinci duruşması 17 Kasım'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, oybirliğiyle, atılan slogan ve okunan marş için "ifade özgürlüğü" vurgusunda bulunarak, Özdemir'in beraatına karar verdi.



Kararda, "Her ne kadar sanık Ejder Özdemir hakkında 15.02.2015 tarih ve 11.07.2015 tarihli yürüyüş ve basın açıklamasına katılarak slogan attığı ve HPG'ye ait marşı söyleyerek propaganda yaptığından bahis ile dava açılmış ise de Yargıtay 16. ceza dairesinin 08.04.2015 tarih 2015/423 esas yine 06.07.2015 tarih 2015/2835 esas sayılı kararlarından da anlaşılacağı üzere müsnet suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince sanığın beraatine karar verilmiştir" denildi.

2008'de on ay haips cezısı verildi

Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde 15 Şubat 2008 tarihinde Demokratik Toplum Partisi (DTP) öncülüğünde yapılan basın açıklamasına katılarak slogan atan 25 yaşındaki Önder Korkmaz ile 23 yaşındaki Nurullah Koçluğ'a 10 ay hapis cezası verilmişti.