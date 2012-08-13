PKK Hakkari'de 11 işçiyi kaçırdı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki havaalanı inşaatını basan PKK'lılar iş makinalarını yaktıktan sonra 11 sürücüyü kaçırıldı.

Radikal gazetesinin haberine göreü, olay saat 16.00 sıralarında Yüksekova İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük ile Kadı Köyü arasında bulunan hafriyat alanında meydana geldi.

Harfiyat alanına gelen PKK’lılar, havaalanı inşaatında kullanılan 11 kamyon ve 1 iş makinesinı ateşe verdi. PKK’lılar 11 sürücüyü de yanlarına alarak bir kamyonla uzaklaştı.

Yanan kamyon ve iş makinalarının söndürülmesi için belediye ekipleri olay yerine giderken, PKK’lıların yakalanması için de operasyon başlatıldı.