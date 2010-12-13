'PKK-Gülen yakınlaşması'na Gülen'in avukatından yanıt

T24 - Fethullah Gülen’in avukatı Orhan Erdemli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Gülen cemaatiyle ilgili açıklamalarının ardından basında yer alan haberle ilgili açıklama yaptı. Erdemli, PKK'nın ve Öcalan'ın adını anmadan, Gülen cemaatinin şiddetin karşısında olduğuna işaret etti. Açıklamada, basında yer alan 'PKK-Gülen ittifakı' haberleriyle Fethullah Gülen'e haksızlık edildiği vurgulandı.



Gülen'in avukatının yaptığı açıklama şöyle:



"Öncelikle, tartışmaların başlangıcını teşkil eden görüşmeyi Sayın Hüseyin Gülerce gazeteci kimliği ile yaptığını, kendisinin bir hareketin sözcüsü olmadığını açıkça ifade etmiştir. Nitekim, Sayın Gülen’in bir temsilcisi, sözcüsü bulunmadığı tarafımızca da defaatle kamuoyuna duyurulmuştur.



Bu görüşme sonrası bazı yayınlarda "Terör örgütü PKK’nin lideri Öcalan, avukatları aracılığıyla Gülen cemaatine işbirliği teklif etti", "PKK-Cemaat yakınlaşması", "Öcalan-Gülen ittifakı" gibi ifadelere yer verilmiştir. Bu tür haberlerin Sayın Gülen aleyhinde kamuoyu oluşturmaya yönelik maksatlı yayınlar olduğu aşikârdır. Bazı yayınlarda ise "Apo’nun yaklaşımının değişken, taktiksel, stratejik olduğu" yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu gelişmeler nedeniyle bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Sayın Gülen bütün ömrü boyunca sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik, sulh ve adalet gibi değerlerin gönüllerde yer etmesi için çabalamıştır. Irk, dil, düşünce farklılıklarını bir zenginlik görerek ve herkesi kendi konumunda kabul ederek diyalog ve hoşgörüye davet etmiştir.

Sayın Gülen insanları yaşama değil yaşatma amacına, erdemli bireyler olmaya teşvik etmiştir. O’nun düşüncelerinin ekseninde "insan" ve evrensel değerler çerçevesinde insanlığa hizmet yer almaktadır. Zira, Sayın Gülen "yaratılan"ı, "Yaradan"dan dolayı sevmekte ve "insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğu"na inanmaktadır. Yani müvekkilimin düşünce ve faaliyetleri onun inanç dünyasından neşet etmektedir. Bu inanç sistemi dönemsel, taktiksel değil; insanlığın dünya ve ukba saadeti adına ebediyet buudludur.

Sayın Gülen eserlerinde insanoğlunun kin, nefret, öfke, şiddet gibi boşluklarında bulunan tahrip duygularının, anarşi hislerinin, kargaşa anaforlarının ilahi ufuklu iyi bir terbiye ile zapt u rapt altına alınabileceğini; potansiyel insanlıktan hakiki insanlığa yükselebileceğini ifade etmektedir. Buna mukabil anarşi ve terör ise şiddetle, zulümle insanı ve insanlığı yok etmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla bütün hayatı boyunca şiddetin, kaba kuvvetin karşısında duran Sayın Gülen’i suçlayıcı bu tür yayınlar ona karşı en büyük haksızlık teşkil etmektedir. Sağduyulu kamuoyunun takdirlerine arz ederiz."





