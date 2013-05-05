PKK geri çekilirken görüntülendi

Murat Karayılan, 25 Nisan'da Kandil'de düzenlediği basın toplantısında, sınır dışına çekilme sürecinin 8 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından PKK harekete geçti, sınıra doğru yol almaya başladı.



Çekilme hazırlıkları yaparken görüntülendiler



Kaldıkları mağaralardan çıkarak çekilme hazırlıkları yapan PKK'lıların görüntüleri ise objektiflere yansıdı. Fotoğraflar Akşam'dan Levent Albayrak'ın haberinde yer alıyor.



Çekilme öncesi tıraş



Yer alan karelerden birinde yürüyüşe geçmek için hazırlanan PKK'lının saç traşı görüntüsü var.

Bir diğer karede ise ilk hareket eden PKK'lıların uğurlanma görüntüsü yer alıyor.



Tek sıra, 5 metre arayla



Hakari kırsalından sınıra doğru hareket eden bir grup termal kameralara yakalandı. 6-7 kişilik gruplar halinde yürüdükleri görünen PKK'lı grup, güvenlik görevlileriyle karşılaşmamak için sarp alanları ve ağaçlık bölgeleri tercih etti. Tek sıra halinde ve aralarında yaklaşık 5 metre mesafe bırakarak yürüdükleri görünen PKK'lıların güvenlik nedeni ile gece karanlığında ilerledikleri ve ortalama 9 saat yaya olarak yol kat ettikleri öğrenildi.