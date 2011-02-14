PKK, Gazeteci Mehmet Metiner'i öldürecekti

T24 - İstanbul polisi, gazeteci-yazar Mehmet Metiner’e yönelik suikast hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla K.B’yi bir süredir ‘adli takibe’ alan polis, adı geçen şahsın Mehmet Metiner’i öldürmek için eylem hazırlığında olduğunu saptadı. Bu bilgi üzerine hemen Metiner bilgilendirildi. Yazarın evinin önüne 24 saat nöbet tutan polis noktası kuruldu, korumaları arttırıldı. K.B ise yakın izlemeye alındı. Şahsın eylemi her an yapabileceğine kanaat getirilince de K.B 11 Şubat sabahı gözaltına alındı.



11 Şubat’ta yakalandı

PKK’nın 15 Şubat’tan sonra yavaş yavaş ateşkesi bitireceğiyle ilgili istihbarat alan polis, bir süredir olabilecek eylemlere karşı önlem almak için yoğun olarak çalışıyordu. Şüphelinin telefonlarını, gittiği yerleri, görüştüğü kişileri ve kullandığı mail’i yakından takibe alan polis, bu takibat sonucunda K.B’nin Mehmet Metiner’e suikast düzenleyeceğini öğrendi. Aslında şahsın suçüstü yakalanma olasılığı da düşünüldü ancak olayı şansa bırakmamak için 11 Şubat sabahı K.B’nin bulunduğu eve baskın düzenlendi. Bu baskın sonucu K.B gözaltına alındı. Yarın savcılığa sevk edilecek olan K.B polise verdiği ifadesinde Metiner’i öldürmeyi düşündüğünü, ancak bundan son anda pişmanlık duyarak vazgeçtiğini söyledi.

K.B, eylemden vazgeçme nedenleri olarak Metiner’in ağabeyinin arkadaşı olmasını ve kendisinin de inançlı olmasını sıraladı.



Keşifler yapmış

Metiner’in kaçta evden çıkıp saat kaçta Kanal 24’e gittiği, kızını hangi günler üniversiteye bıraktığı gibi detaylar, işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Hatta K.B, Metiner’in program yaptığı Kanal 24’ün önünde iki kez keşif bile yapmış.

K.B, Metiner’i öldürmek için iki kez Yenibosna’da Kanal 24 televizyonun bulunduğu yerde keşif yaptığını da itiraf etti. Bir akşamüzeri ikinci keşif için Kanal 24’ün çaprazında bir otoparkın önünde beklemeye başlayan K.B, saat 21.45 sularında Metin Metiner’in üç korumasıyla birlikte televizyon binasından çıktığını görmüş. Yazarın beyaz renkli aracın sağ tarafına oturduğunu ve araçla kendisinin bulunduğu yerden geçerek uzaklaştığını söyleyen K.B, Metiner’e yapacağı silahlı saldırıyı beklediği yerden aracın geçmesi esnasında yapmaya karar verdiğini belirtiyor.



Bomba eğitimi almış

Bu arada K.B, eylemi yapacağı silahın yerini de polise söyledi. Polisde verilen adreste 7.65 çapındaki ruhsatsız silahı buldu.

İddialara göre K.B’ye örgüt tarafından bomba eğitimi de verildi. İfadesi alınan aile bireyleri de K.B’nin örgütle olan ilişkisinden rahatsız. Hatta ailesi K.B’yi pek çok kez bu konuda uyarmış.



Kim bu Zeynep?

K.B yakın çevresine Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve bir süre görüştükleri Zeynep adlı bir kıza âşık olduğu için böyle bir eyleme imza atacağını söylemiş ve Zeynep’in kendisiyle görüşebilmesi için örgütün bu eylemi şart koştuğunu anlatmış.



Bu eylem için K.B’nin seçilmesinde iyi silah kullanmasının da belirleyici olduğu öne sürüldü.



PKK’nın seçimlerden önce kaos planı

PKK’nın geçen ağustostan beri sürdürdüğü ateşkesi, 1 Mart itibariyle sona erdireceği konuşuluyor. Bu konuda Abdullah Öcalan’ın da çeşitli açıklamaları kamuoyuna yansımıştı.

1 Mart’tan sonra PKK’nın hem d dağda hem de bazı şehirlerde kanlı eylemde bulunacağı tahmin ediliyor. Yine istihbarat raporlarında örgütün ya da örgüt uzantısı bazı hücrelerin siyasetçi, yazar ve toplumun sevdiği kişilere yönelik bazı eylemler yapacağı yer alıyor.

Başka hedefleri de var

İşte Mehmet Metiner’e yapılacak bu eylem de bu çerçevede değerlendiriliyor. Polis raporda adı geçen bazı gazeteci ve siyasetçileri yakından korumaya aldı.

‘Sadece acıdım ve üzüldüm’ Mehmet Metiner suikast hazırlığı konusunda kısa süre önce uyarıldığını belirterek şunları söylüyor: “Sadece acıdım, üzüldüm. Demokrasi isteyen bir örgütün kendi halkından birini sırf benim gibi düşünmüyor diye öldürmeyi hedeflemesi üzücü. Korkmuyorum. Ben bir yazarım, aynı zamanda bir siyasetçiyim. Ak Parti’nin siyasetini tasvip ediyorum. Onların Kürt açılımına destek veriyorum. Başbakan Erdoğan ile geçmişten gelen bir hukukumuz var.

Herhalde bu nedenlerden dolayı hedef seçildim. Bence PKK’nın Kürtlük vadisinde yeri yok, beni tehdit edenler utansın! Onursuz, korkak bir hayat sürmektense ölmek evladır.