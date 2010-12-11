-PKK FRANSA'DA ''TEFECİLİĞE'' SOYUNDU ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Avrupa ülkelerinde finansman kaynaklarının yakın takibe alınması nedeniyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, finansman krizini aşmak her yönteme başvurduğu bildirildi. Fransa'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlara ''kredi'' adı altında para veren örgütün bu parayı misliyle tahsil ettiği kaydedildi. Terör örgütünün Fransa'nın Marsilya kentindeki finansman faaliyetleri yürüten K.Ö, liderliğindeki terörist grubun, Fransa'da iş kurmak isteyen Kürt kökenli vatandaşlara ''kredi'' vermek suretiyle onları örgüte bağlı hale getirdiği belirlendi. PKK'lı teröristlerin, işyeri sahiplerinden daha sonra ''vergi'' ve ''bağış'' adı altında haraç almaya başladıkları, haraç vermeyi kabul etmeyen kişileri ise ölümle ya da çocuklarını kaçırmakla tehdit ettikleri belirtildi. Marsilya'da 6 ay önce restaurant açmak için terör örgütü sorumlusu K.Ö'den 110 bin Avro kredi alan İ.Y. ve Z.D. adlı Kürt kökenli vatandaşların, işlerinin iyi gitmemesi üzerine borçlarını ödeyemedikleri, bunun üzerine teröristlerin bu kişileri ölümle tehdit ettikleri öne sürüldü. Terör örgütü sorumlusu K.Y'nin, 110 bin Avro borca karşılık 170 bin Avro istemesi üzerine, İ.Y. ve Z.D'nin, işyerlerini ve evlerini satmak zorunda kaldıkları tespit edildi. Bu arada, terör örgütünün siyasi uzantısı dernekler aracılığıyla Fransa'da toplanan paraların bir kısmı Kandil'e aktarılırken, bir kısmının da terör örgütünün mali sorumluları K.P ve G.A, M.M. ve K.Ö. arasında paylaşıldığı yönündeki ''yolsuzluk'' iddiaları üzerine, Kandil'in bu kişilerin ''özeleştiri'' istediği ve kapsamlı mali soruşturma başlattığı kaydedildi.