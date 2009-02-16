PKK, Fethullah’ı hedef aldı

Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 10. yıldönümü protestolarının hafta boyu sürmesi istendi. Erbil'deki Abant Toplantısı'na dikkat çekildi.



'Bir hafta sürsün'



Terör örgütü PKK’nın silahlı kanadı KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği), Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının 10. yıl dönümü için gerçekleştirilen eylemlerin bir hafta boyunca sürmesini istedi.



'Küçük generaller'



Bilindiği gibi terör örgütü, eylemlerde çocukları kullanıyor. Nitekim hafta sonu Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde meydana gelen protestolarda ön saflarda yine çocuklar vardı. Örgüt yaptığı açıklamada bu çocuklar için ‘küçük generaller’ dedi.



'Gülen'e fırsat verilmemeli'



Ayrıca Erbil’de gerçekleştirilen Abant Toplantısı da PKK’nın hedefindeydi. Toplantının, Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin 10. yıldönümü, yani 15 Şubat’ta gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, “Gülen cemaatine fırsat verilmemeli” dendi.

