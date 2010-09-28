PKK, eylemsizliği uzatma hazırlığında

T24

Tuğluk, Öcalan’ın, “Şiddetle çözüm arayışında değiliz” dediğini aktarırken, bu açıklama örgüte yönelik “eylemsizlik pozisyonunu koru” mesajı olarak algılandı. Kuzey Irak’taki örgüt kaynaklarından aldığı bilgiye göre ise PKK, bir kaç gün içinde Kandil’de basın toplantısı yaparak ateşkes kararını uzattığını duyuracak.Kötü hava koşulları gerekçe gösterilerek iki kez ertelenen İmralı ziyaretini dün gerçekleştiren Tuğluk, dün sabah 08.30’da İmralı’ya hareket ederken, “Umarım ülkemiz, halkımız için hayırlı bir görüşme olur” dedi. Beş yıldır görüşmediği Öcalan’a kitap ve dergi götüren Tuğluk’a avukat Aydın Oruç ve Öcalan’ın eski avukatlarından Doğan Erbaş eşlik ettti.Milliyet’in telefonla ulaştığı Tuğluk, Öcalan’ın barış ve demokratik çözüm konusunda ısrarının devam ettiğini belirterek, örgüte ateşkesi uzatın mesajı verdiğini ima etti. Tuğluk’un aktardığına göre Öcalan, “Barış konusunda, demokratik çözüm zemini konusunda ısrarlıyım. Uzun yıllar bunun mücadelesini verip çaba gösteriyorum. Bu konuda devletin nasıl bir irade göstereceği önemli. Tek yanlı bir süreç içerisinde değiliz. Şiddet ile bir çözüm arayışında değiliz. Demokratik siyasal zeminde çözümü istiyoruz. Çabamız da öyle algılanmalı. Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Bunun heba edilmemesi için başta hükümete, CHP’ye, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, aydınlara ve demokratlara büyük sorumluluk düşüyor” dedi. Tuğluk, bir gazetecinin “Siz daha önce de gittiniz, geldiniz. İkisinin arasında bir fark söyleyebilir misiniz? Barışa daha yakın olduğunu söyleyebiliyor musunuz?” sorusunu Tuğluk, “Barışa yakınız, daha yakınız” diye yanıtladı.