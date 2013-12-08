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PKK dört askeri kaçırdı

Kaçırılan askerlerin kurtarılması için bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri operasyon başlattı

08 Aralık 2013 21:23

Diyarbakır'ın Lice İlçesi’nde yol kesen PKK'lılar 4 askeri kaçırdı.
Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay bu akşam saatlerinde Fis Ovası kesiminde meydana geldi. Karayolunu kesen bir grup PKK’lı, durdurdukları aralarda bulunanların kimliklerini kontrol etti. Araçlardaki 2 astsubay ve 2 uzman çavuşu etkisiz hale getiren PKK’lılar, araçlardan indirdikleri kişilere bir süre örgüt propagandası yaptı. Ardından 3 aracı ateşe verip yakan PKK’lılar, astsubay ve uzman çavuşları yanlarına alıp götürdü.
 

'Oyuna gelmeden sürece devam edeceğiz'

 
Olayla ilgili Başbakan Erdoğan'dan bir değerlendirme geldi.
Hastanede bulunan şarkıcı Adnan Şenses'i ziyaret eden Erdoğan, çıkışta, "Bunlar sürece zarar vermek isteyenlerin yaptığı eylemler. Hakkari eylemleri, yine aynı şekilde sürece zarar vermek isteyenlerin attığı adımlar, yaptığı eylemler. Bunlar da onun bir benzeridir. Fakat her halükarda, biz tabii yine bu oyuna gelmeden sürece devam edeceğiz" dedi.
Erdoğan, kendisinin bu konuyla ilgili çağrısının ne olacağının sorulması üzerine de "Bir an önce tabii askerlerimizi bırakmalarıdır. Başka söylenecek söz yok" ifadesini kullandı.

 

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