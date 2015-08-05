T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da petrol kuyusuna saldırı

Diyarbakır'da PKK tarafından saldırı düzenlenen petrol kuyusunun konteyner ve jeneratör dairesi kullanılamaz hale geldi

05 Ağustos 2015 13:58

PKK, Diyarbakar'ın Silvan ilçesinde özel bir firmaya ait olan petrol kuyusu istasyonuna saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait olan petrol kuyusu istasyonuna dün saat 23.00 sıralarında gelen PKK'lılar, işçileri sahadan uzaklaştırdıktan sonra petrol arama çalışmaları yürütülen kuyu ile şantiyedeki jeneratör dairesi ve işçilerin kaldığı konteyneri ateşe verdi.

Konteyner ve jeneratör dairesi kullanılamaz hale geldi. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırının ardından kaçan PKK'lıların güvenlik güçlerince yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

 

 

ETİKETLER

diyarbakırsilvanpetrol kuyususaldırıpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24