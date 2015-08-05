Diyarbakır'da petrol kuyusuna saldırı

PKK, Diyarbakar'ın Silvan ilçesinde özel bir firmaya ait olan petrol kuyusu istasyonuna saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait olan petrol kuyusu istasyonuna dün saat 23.00 sıralarında gelen PKK'lılar, işçileri sahadan uzaklaştırdıktan sonra petrol arama çalışmaları yürütülen kuyu ile şantiyedeki jeneratör dairesi ve işçilerin kaldığı konteyneri ateşe verdi.

Konteyner ve jeneratör dairesi kullanılamaz hale geldi. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırının ardından kaçan PKK'lıların güvenlik güçlerince yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.