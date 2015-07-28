PKK, Diyarbakır-Muş Karayolu'ndaki iki köprüyü havaya uçurdu!

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ile Muş arasındaki karayolu üzerinde bulunan iki köprü, PKK’lılar tarafından dün gece patlayıcı ile havaya uçuruldu. Karayolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ile Muş arasında bulunan karayolundaki iki köprü, saat 02.00 sıralarında altına yerleştirilen tahrip gücü yüksek patlayıcı ile patlatıldı.

DHA ve İHA'nın haberine göre, patlama ile birlikte köprüler kullanılamaz hale gelirken, Diyarbakır- Muş karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda asker sevk edilirken, başka bir patlayıcı olasılığına karşı bölgede arama ve tarama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri yol güzergahındaki Kızılağaç beldesi mevkisinde sürücüleri uyararak geri dönmelerini sağladı. Jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülere, “Yol güzergahındaki köprüler havaya uçurulmuş, ulaşım yok. Geri dönünüz” uyarısında bulundu.

Bölgeye çok sayıda asker sevk edilirken, başka bir patlayıcı olasılığına karşı bölgede arama ve tarama çalışmaları sürdürülüyor.