T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK, Diyarbakır-Muş Karayolu'ndaki iki köprüyü havaya uçurdu!

Karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

28 Temmuz 2015 14:52

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ile Muş arasındaki karayolu üzerinde bulunan iki köprü, PKK’lılar tarafından dün gece patlayıcı ile havaya uçuruldu. Karayolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ile Muş arasında bulunan karayolundaki iki köprü, saat 02.00 sıralarında altına yerleştirilen tahrip gücü yüksek patlayıcı ile patlatıldı. 

DHA ve İHA'nın haberine göre, patlama ile birlikte köprüler kullanılamaz hale gelirken, Diyarbakır- Muş karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda asker sevk edilirken, başka bir patlayıcı olasılığına karşı bölgede arama ve tarama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri yol güzergahındaki Kızılağaç beldesi mevkisinde sürücüleri uyararak geri dönmelerini sağladı. Jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülere, “Yol güzergahındaki köprüler havaya uçurulmuş, ulaşım yok. Geri dönünüz” uyarısında bulundu.

Bölgeye çok sayıda asker sevk edilirken, başka bir patlayıcı olasılığına karşı bölgede arama ve tarama çalışmaları sürdürülüyor.

ETİKETLER

pkkmuşköprüpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24