'PKK-devlet görüşmesinin ses kaydı'na kim, ne dedi?

T24

MİT Müsteşarı Hakan Fidan da ortam dinlemesine takıldı

'Ses kaydının sızma hikâyesi gerçeküstü'

'Kayıt gerçek mi ki?'



'Amaç AKP'yi vurmak'

'Hakan Fidan keşke 10 yıl önce MİT'in başında olsaymış'

İşte Twitter'dan yapılan bazı yorumlar:ANF'nin yayınladığı MİT-PKK görüşmesinin ses kaydının tarihi Kasım 2007-Nisan 2010 arası olmalı... Çünkü Hakan Fidan görüşmelere MİT Müsteşar yardımcısı ve Başbakan'ın bu konudaki özel temsilcisi olarak katıldığını söylüyor... MİT-PKK görüşmesindeki koordinatör ülke temsilcisinin kim olduğu belli değil ama aksanının "British" olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim... Koordinatör ülketemsilcisi: MİT'in PKK'yle iletişimde olduğu, PKK -Öcalan arasında bilgi taşıdığı kamuoyuna yansırsa ne olur? CHP-MHP ne der? MİT-PKK görüşmesinin 2010 Şubat-Mart gibi yapıldığı konusunda mutabık kaldık... MİT'in PKK'yle (Anter döneminden beri) yıllardır görüştüğü yeni bilgi değil, o müzakere masasına oturunca da bazı kelimeler öyle söylenebilir. Söylenebilir değil, söylenir.. Öcalan'la nasıl bir ortamda görüştürklerini hep merak ediyordum. Mutfak gibi küçük bir yerde diyor MİT Müsteşar Yrd. Afet Güneş. PKK'nin Öcalan'a gönderdiği notlar, sessizce ona veriliyor içinden oku deniyormuş, o da 1 saat okuyor, sonra kağıdın arkasına kendi notlarını yazıyormuş, o da bir 45 dakika sürüyormuş. Öcalan'ın PKK'nin notunu okuması, ardından mesaj yazması sırasında(1, 1.5 saat boyunca) MİT elemanları sessiz ve yorumsuz oturuyormuş.. Bu ses kaydının sızma hikayesi biraz gerçeküstü gibi geldi..ANF, Dicle Haber Ajansı'ndan almış ama ajans sabah hacklenmiş, haber öyle girmiş. Kusura bakmayın ama..Bu görüşmelerde Hakan Fidan ve Afet Güneş'in tavrı çözüm yanlısı ve kıvamında, bu sızma onları kötü duruma düşürmezBence PKK ile görüşmede en çarpıcı cümle, 'Allah aşkına taleplerinizi kısa yazın 15 sayfa olmasın, kısa yazmayı öğrenemediniz' cümlesi. Uzun metni demekdevlet bile okumuyor..Görüşme kaydını kim sızdırdı tartışması başlamış bile... Yaşasın... Bahisleri açalım: 1. PKK sızdırdı; 2. İsrail sızdırdı; 3. CIA sızdırdı Yahu haber Fırat News Agency'de yayınlanmadı mı? Komploya bak... DİHA'nın şifreleri hackleniyor, bu haber giriliyor... Vay vay vay... O zaman MİT de yapmış olabilir, öyle mi? Bu görüşme kayıtlarının yayınlanmasının tek bir sonucu olur: Uzun süre görüşme falan olmaz...Siyaset mi değil mi bilmem ama bir üstün hacker var, inanıyorum.. Yahu laf yarıştırıp duruyoruz ama peki bu kayıt gerçek mi? Biliyor muyuz bunu?MİT-PKK görüşmelerinin içeriğine bakınca, görüşmelerin oldukça ileri bir noktaya geldiği anlaşılıyor. Görüşme 2010 yılında yapılmış olmalı. Görüşmede Fidan İran ve ABD arasındaki nükleer krizinden bahsediyor. Bu 2010 yılında gerçekleşti. Kaydın AKP'yi vurma çabası olduğu açık.Gizli görüşme kayıtlarını karşı tarafa gol atmak internete sızdırırsanız bi daha da kimse sizinle görüşmez... Ses kaydını sızdıranlar altına "kürt halkına ve gerilla güçlerine karşı vahşi bir savaşa girişen Erdoğan ve AKP hükümetinin" notunu düşmüşler adamlar 30 yıl inkardan sonra oturup sizinle gizli müzakarelere başlamış. nasıl bi vahşi savaş bu? tabi bu görüşme kaydını mit de sızdırmış olabilir. mit içinde eski kadronun yeni kadroya bir golü de olabilir bu. görüşmenin emre taner dönemi temaslarından olması, emekli edilen mit müsteşar yardımcısı afet güneş faktörü bu ihtimali de düşündürüyor. Kayıt dicle haber ajansınının sitesine site hacklenerek yüklenmiş. bayağı istihbarat faaliyeti gibi duruyor. kaydı dinleyince insan şöyle düşünüyor: keşke hakan fidan 10 yıl önce mitin başında olsaymış.....