PKK destekçilerine operasyonda 37 şüpheli adliyede (2)

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KAMU BİNALARINA SALDIRI YAPACAKLARDI Gözaltına alınan PKK'lılardan S

25 Ekim 2017 14:19

KAMU BİNALARINA SALDIRI YAPACAKLARDI
Gözaltına alınan PKK\'lılardan S.K. M.Ö., E.G. ve A.Y.\'nin kentteki kamu kurum ve kuruluşlara ait binalara saldırı düzenleyecekleri öğrenildi. Zanlıların, keşif ve inceleme yaptığı binaların yanı sıra polis noktalarını da hedef aldıkları belirtildi. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde yer alan  şüphelilerden  E.E., C.E., A.B., S.C., M.Ç., İ.A., M.Ş.Ş. ve E.Y.’nin de kent genelinde, korsan gösteri ve yasadışı eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları bilgisine ulaşıldı.

 

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