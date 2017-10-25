PKK destekçilerine operasyonda 37 şüpheli adliyede

Çağlar ÖZTÜRK- Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanmasına destek veren kişilere yönelik yapılan hava destekli operasyonda yakalanan 12\'si kadın 37 kişi, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK adına çeşitli faaliyetlerde bulunan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim\'de şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa ve Şırnak\'ta çok sayıda eve baskın düzenleyen TEM ekiplerine asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve özel harekat şubelerinden çok sayıda polis ve helikopter destek verdi.

EVLER TERÖR YUVASI

13 gün boyunca Terör ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerin PKK\'ya \'sözde değer evleri\' oluşturduğu tespit edildi. Bu kişilerin çocukları dağda olan veya çatışmalarda ölen ailelere maddi ve manevi destek verdiği, dağ kadrosuna ise terörist yetiştirmek için gençlerin beynini yıkadığı ortaya çıktı. 24 Kasım 2016\'da Adana Valiliğine düzenlenen bombalı terör saldırısı eylemini yapan kadın teröristin de yine Gülbahçesi Mahallesi\'ndeki bu evlerde kaldığı ve sonra bu eylemi yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca polis bu kırsaldan gelip, kentlerde korsan gösterileri yeniden başlatmaya çalışan 4 kişiyi de bu operasyonda yakaladı.

Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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