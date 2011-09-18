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Spor

’PKK dedin mi akla Galatasaray gelir’

Fenerbahçeli yazar Ömer Çavuşoğlu, ezeli rakipleri Galatasaray ile ilgili inanılmaz ve bir o kadarda kızdıracak açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçeli yazar Ömer Çavuşoğlu, ezeli rakipleri Galatasaray ile ilgili inanılmaz ve bir o kadarda kızdıracak açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçeli yazar Ömer Çavuşoğlu, ezeli rakipleri Galatasaray ile ilgili olarak mikro blog sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.


Hürriyet'in haberine göre; Ömer Çavuşoğlu kendi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray ile terör örgütü arasında bir benzetme yaptı. Çavuşoğlu daha sonra Galatasaraylıların Fenerbahçe'yi adı geçen örgüte benzettiğini ve kendisinin de sadece bu örgütün liderinin hangi takımı tuttuğunu söylediğini ifade ederek gelen tepkilere yanıt verdi.


İşte Çavuşoğlu'nun twitter mikro blog sitesinde tepki toplayan mesajları.

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