PKK da silah bırakacak mı?

İran’da faaliyet gösteren PJAK’ın silah bıraktığı haberleri, gözleri ana örgüt PKK’ya çevirdi. Kimilerine göre PKK, siyasallaşma sürecinde.

Henüz doğrulanmasa da İran Resmi Haber Ajansı’na (İRNA) göre PKK’nın kardeş örgütü PJAK, silah bırakma kararı aldı. Bu gelişmeyi değerlendiren stratejist Mahir Kaynak ile emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, “Bu sürpriz karar, terörün ardından siyasallaşma süreci için düğmeye basıldığı anlamına geliyor” görüşünde. Kaynak ve Kuloğlu, bunun ABD’nin projesi olduğunu savunuyor.

İRNA, uydudan yayın yapan PKK yanlısı Nevruz TV’ye dayandırarak verdiği haberde şöyle denildi: “Merkezi hükümetlere karşı koyacak ve onlarla çatışacak güçten yoksunuz.” Kuloğlu, bu açıklamayı şöyle değerlendiriyor: “Bu demektir ki ABD, İran üzerindeki politikasında değişikliğe gidiyor”



ABD’nin politikası





Uzmanlar, PJAK’ın bu kararını, bir siyasallaşma oyunu olarak gördüğünü ve bunun ABD projesi olduğunu söyledi. Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, PJAK’nın İran’daki bölücü ve ayrılıkçı hareketlerine son verdiği ve silah bıraktığı yönündeki açıklamasını “Sürpriz” olarak değerlendirdi. PKK’nın bir uzantısı olan PJAK terör örgütünün attığı bu adımla İran içinde “siyasallaşma” sürecine girdiği sinyalini verdiğini söyleyen Kuloğlu, “Bu demektir ki ABD, İran üzerindeki politikasında değişikliğe gidiyor. Terör örgütlerinin ateşkes ilan etmesi için bazı isteklerinin yerine getirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde bölücü faaliyetlere durup dururken son vermesi mümkün değil. Bu diyalog karşılığında örgüt genel af, sicil affı ya da ülkeye giriş çıkış serbestisi ve siyasal imkan gibi birtakım tavizleri koparmayı düşünür. Nitekim PKK’nın silah bırakma koşulu, ABD’nin üst düzey askeri yetkilileri tarafından dile getirilmişti.”





Siyasal faaliyette bulunacak





Stratejist Mahir Kaynak’ın yorumu ise şöyle: “ABD, silahlı Kürt hareketlerinin sona ermesini istiyor. Terör örgütleri bundan sonra bulundukları bölgelerde siyasal faaliyette bulunacak. Terör örgütlerinin Türkiye’de silah bırakıp İran’da devam etmesi mümkün olamazdı. Bu sadece İran’a yönelik bir adım değil. Bana göre problem de değil. Terör örgütlerinin, çaresiz kalınca ve bütün destekleri ortadan kalkınca silah bırakmaları son derece doğal. Türkiye’de de belli bir siyasi grubun içinde faaliyete devam edecekler.

Kaynak’a göre PKK için de aynı durumun söz konusu ve Türkiye’de önümüzdeki günlerde teröristler için bir ‘Eve Dönüş Yasası’ gündeme gelebilir.



Özçelik, Kuzey Irak’taydı



Türkiye ile K.Irak arasında terörle mücadele konusunda diplomasi trafiği sürüyor. Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik, Selahaddin Kasabası’nda Kuzey Irak’ta Bölgesel Yönetimin liderleri Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme yaptı. Görüşmelerde, güvenlik konularının yanı sıra, ikili ilişkiler ve Bağdat ile Washington’ın imzaladığı güvenlik anlaşması ele alındı. Özçelik, temaslarının ardından yurda döndü. Bu temaslar, Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin ziyareti öncesi gerçekleşti. Bölgesel Kürt Yönetimiyle merkezi hükümeti arasında görev paylaşımı, petrol-gaz yasası ve Kerkük konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.