PKK çekilirken TSK ne yapacak, masada hangi formüller var?

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın PKK'nın 8 Mayıs'ta sınır dışına çekileceğini açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'nın nasıl bir yol izleyeceği tartışılıyor. TSK'da öne çıkan formüllere göre asker kışlada kalacak, çekilme kontrollü takip edilecek, karşılaşmalar olacak.

PKK’nın iki numarası Murat Karayılan’ın Kandil’den yaptığı basın açıklamasında PKK’lıların 8 Mayıs’tan itibaren çekilmeye başlayacağını açıklamasının ardından gözler çekilme güzergâhlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına çevrildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye, TSK, valilerin onayıyla operasyon düzenlemesine olanak tanıyan İl Özel İdaresi Kanunu’na göre haraket etmeyi sürdürece. Meriç Tafolar'ın Milliyet'teki haberine göre, TSK’nın alacağı tutuma dair formüller şunlar:

1- Kışlada kalacaklar: 8 Mayıs’tan sonraki süreçte valilerden çekilme güzergahındaki birliklere “operasyon onayı” çıkmaması gündeme gelebilecek. Bu durumda TSK’nın muharip unsurları kışlada kalacak ve süreç sonlanana kadar operasyon yapamayacak.

2- Kontrollü takip: Bu durumda, TSK’nın muharip unsurları operasyona çıkmayacak ancak TSK, bölgede istihbari faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Başta F-4 jetlerinin keşif uçuşuna olanak tanınması ve insansız hava aracı Heron’ların faaliyetlerini yürütebilmesi için TSK unsurları bölgedeki kısmi hareketliliğini sürdürecek.

3- Tesadüfi karşılaşma: Kolluk gücünü icra etmek ya da başka gerekçelerle operasyon yetkisi alan TSK unsurlarının, geri çekilme güzergahında PKK militanlarıyla “tesadüfi karşılaşma”sının da ihtimaller dahilinde. Bu durumda inisiyatifin birlik komutanının yetkisinde olacağı belirtiliyor.