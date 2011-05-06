PKK: Bundan sonra tek hedefimiz AKP

T24 - Kastamonu’da Başbakan Erdoğan’ın seçim otobüslerinin bulunduğu konvoya yapılan saldırının PKK’lı teröristlerce yapıldığı ortaya çıktı. Kastamonu valisi yaşanan bu olayda hedefin Başbakan olmadığını duyurdu.



4 Mayıs 2011’de Kastamonu’da Başbakan'ın seçim konvoyuna yapılan eyleme ilişkin, 5 Mayıs 2011’de gerçekleştirilen telsiz görüşmelerine ulaşıldı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Roj: Zeynel, Zerzan’a anonsu tekrar edelim mi?

Zeynel: Dicle yav bir bilgi var vereyim mi?

Dicle: Dinliyorum.

Zeynel: Bu Kastamonu’daki eylem.

Dicle: Tamam Kastamonu’daki bilgi için.

Zeynel: Bu Kastamonu’daki eylem arkadaşlar tarafından yapılmıştır.

Dicle: Tamam Kastamonu’daki eylem arkadaşlar tarafından yapılmıştır.

Zeynel: Zerzan’a çağrı yapılsın bilgi versin. Çıkmazsa ayrıntılarını sonra vereceğim.

Roj: Heval olmaz ise ben gene ya anons yaparım, ben gene çıkarmaya çalışırım.

Munzur: Tamam...

Roj: Dur dur anladım onu radyo üzerinden çıkarmaya çalışırım.

Munzur: Doğru, zorlama olursa arkadaşlar hiç çıkmazlar. Biliyorsun arkadaşlar güvenlik tedbiri için.

Roj: Doğru doğru.

Munzur: Ayrıca bu Kastamonu Ilgaz dağlarında operasyon var. Pusulamalar var arkadaşlar dikkatli olsun.

Roj: Tamam. O zaman biz yarın anons ederiz. Deriz operasyonlar var arkadaşlar dikkatli olsunlar.

Zafer: Valla çok güzel bir eylem oldu yani.

Munzur: ... AKP.

Zafer: Heval zaten tek hedef artık onlardır ha.

Munzur: ...

Zafer: Yani bundan sonraki tek hedefimiz onlardır yani AKP’dir.

Munzur: ... AKP ...

Zafer: Doğru doğru.





Ilgaz’da büyük ateş yakın



İstihbarat birimlerine gelen bilgilere göre, aralarında ‘Munzur’ ve ‘Zerzan’ kod adlı PKK’lıların da bulunduğu gruba eylem emri örgüt tarafından “Ilgaz’da büyük bir ateş yakın, herkes görsün” şifresiyle verildi. Eylemde görevlendirilen 6 teröristten 3’ünün, konvoydaki araçların tırmanma noktasında yavaşladığı virajda pusu kurduğu, diğer teröristin gözcülük yaparak konvoyun geldiğini bildirdiği ortaya çıktı. Polis ve jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri, saldırı bölgesinde uzun namlulu silahlara ait çok sayıda boş kovanla birlikte el bombası parçaları da buldu. Teröristlerin, konvoya eşlik eden polis aracına 1 el bombası attıktan sonra, 3 ayrı yerden uzun namlulu silahlarla ateş açtıkları, teröristlerden birinin gözcülük yaparak konvoyun geldiğini bildirdiği saptandı. Saldırının yapıldığı bölgenin yakınındaki Kayı Köyü’ndeki vatandaşların birkaç gün önce bölgede silahlı kişiler görerek ihbar ettiği ve güvenlik güçlerinin köye gelerek vatandaşların bilgisine başvurduğu, ancak teröristlerin izlerini kaybettirdiği belirtildi.





Vali: Hedef Başbakan değildi



Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, “Dünkü eylemin kamuoyuna, ‘Başbakan’ın konvoyuna saldırı’ şeklinde yansıdığını biliyoruz. Ama bizim değerlendirmemiz, bu olayın Başbakan’ın konvoyu niyeti ve bilgisiyle olmadığı şeklinde” dedi.





