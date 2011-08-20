PKK bu kez Tunceli'de saldırmaya çalıştı

T24 - Tunceli'de bu sabaha karşı Karakoç Jandarma Karakolu'na 3 aynı noktadan sızma girişiminde bulunan kalabalık PKK'lı grup, erken fark edilerek püskürtüldü. Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon sürüyor.





Tunceli merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Karakoç Jandarma Karakolu'na bugün saat 04.00 sıralarında kalabalık bir PKK'lı grup üç ayrı noktadan sızma girişiminde bulunuldu.



Nöbetçilerin fark ettiği PKK'lılar yoğun ateş altına alınınca çatışma çıktı. Çatışma sırasında dağlık alanda bulunan PKK'lılarda askerleri şaşırtmak için karakola taciz ateşinde bulundu.



Yaklaşık 30 dakika süren çatışmanın ardından PKK'lılar ormanlık alana doğru kaçtı. Saldırı üzerine Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Kobra helikopterler PKK'lıların kaçış yollarını yoğun ateş ateş altına alarak bombaladı. Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürdürülüyor.



Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ndeki Sarıtaş ile Ahpanos Vadisi'nde yaşanan çatışmada 1 PKK'lının öldürülmesinden sonra bölgede başlatılan operasyonlar genişletilerek sürdürülüyor. Dün gece geç saatlerde Ovacık'ın Burnak ve Hanuşağı köyleri arasında konuşlanan jandarma özel harekat timlerine kalabalık bir PKK'lı grubu tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık vermesiyle başlayan ve 25 dakika süren çatışmadan sonra PKK'lılar ormanlık alana doğru kaçtı.

Vadide sıcak temas



Bölgeye helikopterlerle çok sayıda yeni birlik sevk edildi. Ahpanos ve Sarıtaş Vadisindeki operasyonlar sırasında da dün gece bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı.



Ahpanos vadisinin iç kesimlerinde devam eden çatışmalar gece boyunca yer yer devam etti. PKK'lılar vadinin derin kesimlerine kaçarak izlerini kaybettirdi. Tunceli genelinde dün gece bir çok noktada çatışmalar yaşanırken, PKK'lıların telsizlerle yoğun görüşmeler yaptığı saptandı. PKK'lıların bölgede her an yeni bir büyük eylem yapabileceği duyumu üzerine Tunceli genelinde güvenlik güçleri tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.



Tunceli'nin Pülümür, Nazimiye ve Hozat ilçeleri kırsal kesimine de bu sabahtan itibaren çok sayıda asker sevk edildi. Hava destekleri operasyonlar kapsamında zaman zaman PKK'lıların gizlenmiş olabileceği vadiler ve mağaralar yoğun ateş altına alındı.



