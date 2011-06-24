'PKK bu fotoğrafla tuzağa düşürdü' iddiası

T24- Tunceli'de iki polis memurunun şehit olduğu saldırının arkasında PKK'nın Fırat Haber Ajansı(ANF)'nı kullanarak hazırladığı fotoğraflı bir haber olduğu iddia edildi.











Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, Tunceli’de 22 haziranda meydana gelen ve 2 polisin şehit olduğu olaydan bir gün önce PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı aynı yolda örgütün kontrol yaptığına dair bir fotoğraf yayımlandı.

Haber ve fotoğrafın ardından hareke geçen polis ekibi bölgeye kontrole çıktı. Aynı yerde gerçekleşen mayınlı saldırıda iki memur şehit oldu

Fotoğrafta yar alan her üç şahsın da yüzü seçilmiyor. Aracın plakası görünmüyor, teröristlerin saç traşları ve kıyafetleri gayet nizami ve kollarındaki örgüt pazubandı da yine özenle takılmış.

Bu fotoğrafın sitede yayınlanmasından sonra asker ve polis Tunceli'de arama tarama ve yol kontrolü yapmak için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre bu fotoğraf ve haberin yayınlanmasının ardından bir polis ekibi bölgeyi kontrole çıktı. Araç aynı yolda mayınlı tuzakla patlatıldı ve iki polis şehit edildi.

