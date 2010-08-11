PKK, BOTAŞ boru hattına saldırdı

T24 - ŞIRNAK'ın İdil ile Mardin’in Midyat ilçeleri arasından geçen BOTAŞ’a ait Kerkük- Yumurtalık petrol hattına PKK’lı teröristler sabotaj düzenledi. Boru hattındaki şiddetli patlamayla birlikte yoldan geçen iki araç alevler içinde kaldı. Araçlarda bulunan 2 kişi yanarak can verdi, 1 kişi ise yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



Saldırı, bugün saat 18.30 sıralarında Şırnak’ın İdil ile Mardin’in Midyat ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 35’inci kilometresindeki Mağara Köyü yakınlarında gerçekleştirildi. Karayolunun kenarından geçen BOTAŞ’a ait Kerkük- Yumurtalık boru hattı, PKK’lı teröristler tarafından patlatıldı. Boru hattındaki şiddetli patlamayla birlikte yangın çıktı. Bu sırada yoldan geçen iki araç, alevler içinde kaldı. Araçlardan birinde bulunan 2 kişi yanarak can verirken, diğer araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.



Olay sonrası bölgeye güvenlik güçleriyle BOTAŞ, İdil ve Midyat’tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Borudaki petrol akışı durdurulurken, yangın nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Yaralnan bir kişi, ambulansla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yanan iki kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Yetkililer, yanan araçların karayolunda seyir halindeyken şiddetli patlamayla birlikte sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybederek şarampole yuvarlandığını ve alev aldığını tahmin ettiklerini söyledi.





F-16’LAR ALÇAK UÇUŞ YAPTI



Söndürme çalışmaları devam ederken Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8’inci Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 savaş uçakları bölgede alçak uçuş yaptı. Güvenlik güçleri ise çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.





YARALI ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK



PKK’lı teröristlerin BOTAŞ boru hattına düzenlediği saldırıda alev alan otomobilde ağır yaralanan İbrahim Gemalmaz'ın, İdil Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından önce Mardin’e, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği belirtildi.







