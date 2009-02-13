PKK,, borcunu alamayınca çocuk kaçırdı

Fransa'da örgüt mensuplarından borç alan ancak büyük miktarda faiz istenmesi üzerine borçlarını ödeyemeyen bir gurbetçinin çocuğu kaçırıldı.



Terör örgütünün Avrupa'daki hesaplarını tutan ancak yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle duygusal ilişki içerisinde olduğu "Rojbin" kod adlı Fidan D. ile Belçika'dan Fransa'ya sürgün gönderilen terör örgütü mensubu Naim A, bu defa da Fransa'da iş kurmak isteyen Kürt kökenli vatandaşlara "kredi" adı altında yüksek faizle para vermeye başladığı bildirildi. Borç para verdiği iş yeri sahibi vatandaşlardan "gerillaya yardım", "vergi", "bağış" adı altında haraç isteyen bu kişilerin, terör örgütüne haraç vermeyi kabul etmeyen kişileri "çocuklarını kaçırmakla" veya "ölümle" tehdit ettikleri belirlendi.



145 bin Euro'yu ödeyemeyince



Marsilya'da iş yeri açmak için terör örgütünden 145 bin Euro "kredi" adı altında alan Hasan S. adlı gurbetçi, işlerinin iyi gitmemesi üzerine terör örgütüne borcunu ödeyemedi. Terör örgütünün, 145 bin Euro borca karşılık 250 bin Euro istemesi üzerine, Hasan S'nin iş yerini satmak zorunda kaldığı ancak yine de borcunu ödeyemediği kaydedildi. Bunun üzerine, "Rojbin" kod adlı terör örgütü sorumlusunun Hasan S'ye "Kalan borcuna karşılık oğlunu alıyoruz. Dağlarda kalan borcunu ödeyecek. Eğer bunu istemiyorsan, getir borcunu al oğlunu" diyerek, adı açıklanmayan çocuğu yanlarında götürdükleri bildirildi.



Çerisiz kalan Hasan S, güvenlik güçlerine başvurarak şikayetçi oldu. "Rojbin" kod adlı Fidan D. ile Naim A. adlı terör örgütü sorumlularının, "terör örgütüne finansman temini amacıyla tehdit ve şantaj yoluyla para alma ve çocuk kaçırma" gerekçesiyle güvenlik birimleri tarafından arandığı kaydedildi.

