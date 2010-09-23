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PKK bombacısından korkutan itiraf

Abuzer Doymaz’ın bombaların uzaktan patlatılması konusunda JAMMER'ları bile atlatan yeni bir teknik geliştirildiği ortaya çıktı...

23 Eylül 2010 03:00

T24 - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK’nın Amanoslar grubuna yönelik yaptığı operasyonla yakalanan Abuzer Doymaz’ın bombaların uzaktan patlatılması konusunda JAMMER'ları bile atlatan yeni bir teknik geliştirildiği ortaya çıktı. 

Cep telefonu yerleştirilen bombanın patlatılması yönetiminin "cep telefonunun kapanması" ihtimali nedeniyle başarısız olması yüzünden cep telefonunun saat alarmının kurulduğu ve alarmla patlatma yöntemini kullandıkları belirlendi. Doymaz’ın ayrıca savcıya “Ben metropol bombacısıyım, bu şekilde yetiştirildim" dediği de öğrenildi. 

Sabotaj, siyasi ve devlet eğitimleri aldığı öğrenilen ve 5 yıl dağlarda kalan Doymaz’ın bir müddet Amanoslar’da örgüt yöneticileriyle eğitim aldığı kaydedildi. İstanbul’da parklarda kalan Doymaz’ın İstanbul’un kalabalık meydanlarında fotoğraf çektiği ve özellikle Eminönü ve Kadıköy meydanlarını fotoğrafladığı belirtildi. Antalya’daki patlamayı kabul eden Doymaz’ın savcıya pişman olduğunu söylediği de ifade edildi. Öte yandan Savcının, Doymaz'ın Halkalı'daki saldırıyla bağlantısını da araştırdığı öğrenildi. 


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