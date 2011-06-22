PKK bombacısına 196 yıl hapis

T24- Diyarbakır’da, 4 yıl önce bir gazete dağıtımcısına ait bisikleti çalarak, askeri servis aracına düzenledikleri bombalı saldırıda 9 kişinin yaralanmasına neden olan PKK üyesi iki kardeşten Mikail Çağrıcı'ya ömür boyu ve 196 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da, 15 Haziran 2007 tarihinde, gazete dağıtımcısına ait bisikleti çalarak, Ofis Semti'ndeki Gevran Caddesi'nde bisiklet üzerindeki gazeteler arasına yerleştirdikleri bomba ile askeri servis aracına saldırı düzenleyerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan Mehmet ve Mikail Çağrıcı ile bunlara yardım ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan kardeşlerden Mikail Çağrıcı katılırken, diğer sanıklar gelmedi. Son savunması sorulan sanık Mikail Çağrıcı, savunmasını Kürtçe yapmak istediğini belirterek, "Kürtçe savunmayı kabul etmiyorsanız savunma yapmayacağım" dedi. Daha öncede aynı istekte bulunan sanığın talebi reddedilince, Çağrıcı savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmaları için ek süre istemini "Yargılamayı uzatmayı amaçladıkları" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, bombacı kardeşlerden PKK'nın yurdışındaki kamplarında eğitim alan ve saldırıyı planlayan Mehmet Çağrıcı’nın dosyasını ise ayırdı.

Mahkeme, sanık Mehmet Çağrıcı'nın son savunmasını yapmadığını, diğer sanıklar yönünden de, dosyanın sürüncemede kalmaması için tefrik kararı verdiğini belirterek, "Esas hakkındaki mütalaanın verilmesinin üzerinden 1 yıl 3 ayı geçkin zaman içerisinde gerek sanıklar gerekse de sanık müdafi tarafından herhangi bir şekilde savunma yapmadıkları anlaşılmıştır" dedi. Yargılamanın bittiğini bildiren Mahkeme, tutuksuz yargılanan ve bombacı kardeşlere yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan S.G., C.Ç.,Ö.Ç., ile S.K. hakkında suçlamaların sabit olmaması nedeniyle beraatlarına karar verdi.

Mahkeme, bombacı sanık kardeşlerden Mikail Çağrıcı'ya, "Devletin Birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ömür boyu hapis, 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs', 'İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak', 'Mala zarar vermek' suçlarından 196 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



