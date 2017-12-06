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PKK bombacılarına yardım ve yataklık eden 13'ü kadın 32 kişi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'ya terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK'lı Savaş D

06 Aralık 2017 13:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'ya terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK\'lı Savaş D. (27)ile üniversite öğrencisi Yakup B.\'ye (22) yardım ve yataklık eden 13\'ü kadın 32 kişi daha gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin\'den sorumlu Yakup B. bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri MİT İle yaptığı ortak operasyonda 2 teröristi yakaladı. 2 teröristin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. İfadelerinin ardından tutuklanan Savaş D. ve Yakup B.\'nin İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak\'ta aranmalarının olduğunu da belirlenirken sorgularında  elde edilen bigliler doğrultusunda polis, PKK/KCK\'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman\'da düzenlediği operasyon kapsamında 32 kişiyi gözaltına aldı.
ÜNİVERSİTELERDE KARIŞIKLIK ÇIKARACAKLARDI
Gözaltına alınan 13\'ü kadın 32 kişinin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle eylem yapacakları bildirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 32 kişi, daha sonra Adana Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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