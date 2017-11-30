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PKK bombacıları Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'ya terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da bombalı eylem yapmak için gelen PKK'lı S

30 Kasım 2017 12:27

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'ya terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için gelen PKK\'lı S.D. ve Y.B. düzenlenen operasyonda yakalandı.
Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu S.D. ve Mersin\'den sorumlu Y.B. bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MİT\'le yaptığı ortak operasyonda 2 teröristi yakaladı.
BOMBALARDA PARMAK İZLERİ ÇIKTI
Polis ayrıca S.D. ve Y.B.\'nin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kilogramlık 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Teröristler, İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak\'ta aranmalarının olduğunu da bildirdi.

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