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PKK Beytüşşebap'ta karakola roketatarla saldırdı

Askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürerken, Kobra helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanları bombaladı

20 Eylül 2012 02:33

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde PKK'lılar ilçeyi koruyan Bayraktepe Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Beytüşşebap'ta Tugay Komutanlığı başta olmak üzere ilçeyi koruyan Bayraktepe Üs Bölgesi'ne saat 21.30 sıralarında bir grup PKK'lı, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya üs bölgesindeki askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler gönderilirken, Kobra helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanları yoğun ateş altına alıp bombaladı.
 
Silah seslerinin ilçe merkezinden de duyulduğu çatışma, 23: 40 itibari ile yer yer sürüyor. Çatışmada henüz ölü ve yaralı konusunda bilgi alınamazken, halk evlerine çekildi. İlçede güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.
 

 

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