PKK Beyrut'ta Hizbullah'la çatıştı

T24- Türkiye, İran ve Suriye’de aralıksız süren operasyonlarda büyük kayıplar veren ve finansman krizi yaşayan terör örgütü PKK, bu sefer de Lübnan’da "haraç" çatışmasına girdi.



Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Şii El Emel ve Hizbullah militanları ile PKK’lı teröristler arasında yaşanan "haraç" kavgasında, 1 PKK mensubunun öldüğü, 6 örgüt mensubunun da yaralandığı öne sürüldü.



Şii El Emel Hareketi mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları El Nabaa semtine gelen PKK’lıların, esnaftan ve bölgede yaşayan vatandaşlardan haraç talebinde bulunmaları üzerine, El Emel Hareketi mensupları ile PKK’lılar arasında kavga çıktı.



El Rıza Camisi’nden çıkan Hizbullah üyelerinin de Emel örgütü yanlılarının yanında yer almalarıyla büyüyen ve gece geç saatlere kadar devam eden kavgada, satırların yanı sıra silah da kullanıldığı belirlendi.



Lübnan güvenlik güçleri tarafından sabaha karşı kontrol altına alınabilen silahlı çatışmada, terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen Abdulmanaem Al Haj Reşid (37) isimli kişinin Hizbullah mensupları tarafından kullanılan silahla vurularak öldürüldüğü, 6 PKK’lının da yaralandığı kaydedildi.



Haraç kavgasında yaralanan PKK’lıların, ancak Lübnan askerlerinin koruması altında Mar Yusuf Hastanesi’ne kaldırılabildiği belirlendi.



Lübnan’da uygun faaliyet alanı bulan terör örgütü PKK’nın, ülkede yaşayan Kürtlerden kadro ve finansman temini amacıyla her yola başvurduğu belirtiliyor.



Geçtiğimiz günlerde PKK’lılar tarafından finansman ve kadro temini amacıyla "Kürt Kızılayı" adlı paravan oluşumun Lübnan’da açılmasına yönelik yapılan resmi başvurunun, Lübnanlı yetkililer tarafından kabul edilmediği kaydedildi.