'PKK: BDP görüşme yapamaz'

Cevdet Aşkın

(Radikal, 7 Mayıs 2012)

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin çözüm çabası içinde olmadığını ileri sürdü. DHA’nın dünkü haberine göre Bursa’da konuşan Demirtaş “Başbakan müzakereyi konuşurken bile hakaret ediyor. Her gün KCK adı altında operasyonlar yapılıyor, BDP üyeleri tutuklanıyor. Bir yandan bunu yapıyor bir yandan da ‘Biz BDP ile müzakere yaparız’ diye adeta BDP’yi kendisine biat etmek zorunda olan bir partiymiş gibi yaklaşıyor. Ancak herkes bilsin ki, BDP sorunun kalıcı çözümü için muhatap rolünü oynamaya hazırdır. Ama hükümetten bugüne kadar ciddi, samimi ve kararlı bir irade görmedik” dedi.

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, cezaevlerinde 130 bin Kürt bulunduğunu, bunun on binlercesinin siyasi nedenlerlerden tutuklu olduğunu ileri sürdü. ANKA’nın Kuzey Irak’ta yayımlanan Rudaw gazetesine dayanarak dün verdiği habere göre Zana “130 bin Kürt cezaevinde kalmaya devam ettiği sürece tutuklu BDP milletvekillerinin tahliyesi hiçbir şeyi değiştirmez” dedi. Zana, Kürt sorunun çözümlemesi halinde uluslararası bir sorun haline geleceğini savundu.

PKK

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık “Binlerce tutuklunun olduğu yerde görüşme bile olmaz. BDP bu kadar insanın tutuklanmasını ve kendisine dayatılan tasfiyeyi görmezlikten gelebilir mi? BDP tasfiye edilecek ama hiçbir şey olmamış gibi AKP ile görüşecek. Bu görüşme değil, bu bir şantaj ve dayatma olur. Ne böyle bir görüşme olur ne de bu ortamda müzakere olur” dedi. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre Bayık, BDP heyetinin ABD’de temaslarda bulunmasını ABD yönetiminin Kürt sorununda kimin muhatap olduğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü. ABD’deki görüşmeleri olumlu bulduklarını ifade eden Bayık, taleplerinin haklı olduğu için mücadeleye devam etmeleri halinde Türkiye’ye, Avrupa’ya ve ABD’ye demokratik çözümün kabul ettirileceğini savundu.

Gelişmeler neye işaret ediyor

Bayık’ın sözleri BDP’nin hükümet ile Kürt sorununun çözümüne ilişkin herhangi bir temasının olmayacağını haber veriyor.

BDP, Bayık’ın sözünü ettiği tutuklamalardan rahatsızlığını en son Demirtaş’ın Bursa’daki konuşmasında olduğu gibi pek çok defa dile getirmekle birlikte mevcut şartlarda görüşme ya da müzakere yolunu kapatan herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Karayılan’ın 28 Mart’ta “Öcalan’a tecrit varken hiç kimse müzakere masasına oturmaya cesaret edemez” açıklamasından sonra Bayık’ın dünkü sözleri, Demirtaş’ın “Muhataplık rolünü oynamaya hazırız” ifadesini geçersiz kılıyor ve önümüzdeki dönemde BDP’yi adeta siyaseten ‘ipotekli’ hale getiriyor.

PKK bunu niçin yapıyor? Çünkü Kandil’in 2012 yılına yüklediği anlam öylesine büyük ve devletle çatışması öylesine şiddetli ki, ekseninde yer alan güçlerde herhangi bir ‘gevşeme’ görmek istemiyor.

Ancak bu durum legal bir siyasi parti olan BDP’ye manevra yapacak alan bırakmıyor ve partinin Kandil’le eşgüdümlü çalışma görünümünü güçlendiriyor.