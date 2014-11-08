PKK bayrağı taşıyan vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da Federal Parlemento, eylemde PKK flaması kaldıran Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke’nin dokunulmazlığını kaldırdı.

Münih'te Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yapılan bir gösteride PKK bayrağını havaya kaldırdığı belirtilen Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Gohlke, dokunulmazlığının kaldırıldığını kendi internet sayfasından duyurdu. Nicole Gohlke'nin dokunulmazlığının kalkmasıyla, Münih Savcılığı'nın soruşturma açmak için harekete geçeceği belirtildi.

Sol Partili milletvekili Nicole Gohlke, 18 Ekim tarihinde yapılan ve IŞİD'in Kobani'ye saldırılarının protesto edildiği gösteriye konuşmacı olarak katılmış ve burada PKK flamasını havaya kaldırmıştı. Gohlke, konuşmasında, "Bu bayrak altında şu anda özgürlük, insan hakları ve demokrasi için savaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Nicole Gohlke, Almanya 'da PKK yasağının kaldırılmasını istemiş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. PKK, Alman yasalarına göre yasaklı örgütler kapsamında bulunuyor.