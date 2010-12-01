PKK, Batman'daki mayın saldırısını üstlendi

T24 - PKK, sivillere yönelik mayınlı saldırıda eylemi yapan iki teröriste 20-24 yıl hapis cezası verdi. Özür dileyip ölenleri "şehit" ilan etti.



Batman'da dört ay önce aralarında bölgede kanaat önderi olarak bilinen Salih Özdemir'in de bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği ve Abdullah Öcalan'ın 'provokasyon' dediği mayınlı saldırının failleri yargılayan PKK, sivillere karşı mayın kullanılan eylemi savaş suçu ilan ederek, iki teröristi 20 ve 24 yıl hapse mahkum ettikten sonra örgütten çıkarıldıklarını bildirdi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Eylemin tepki çekmesi üzerine örgüt içi mahkeme kuran PKK, ölen dört kişiyi de "şehit" ilan etti. Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Serikani köyü yakınlarında bulunan TPAO depolama tesislerinde 31 Temmuz'da yangın çıkaran PKK'lı teröristler, yardıma gidecek olanlara yönelik ise mayın döşedi. Yangını söndürmek için yola çıkan Eski Batman Baro Başkanı ve İHD yöneticisi Sedat Özevin (48), kapatılan HEP eski İl Başkanı Salih Özdemir (55), Sıtkı Özdemir (45) ve İHD eski Batman Şube Başkanı Sadi Özdemir'in (47) içinde bulunduğu araç, mayına çarptı. Araçta bulunan dört kişi hayatını kaybetti. O tarihte eylemi PKK'nın yaptığı iddialarına karşın, terör örgütü eylemi üstlenmedi. Abdullah Öcalan ise avukatları aracılığı yaptığı açıklamada, eylemin 'provokasyon' olduğunu ileri sürdü. PKK ise tepkiler üzerine eylemle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırıda üç kardeşini kaybeden Sabri Özdemir, BDP'li yetkililerin de katıldığı taziye sırasında tepkisini "Ağabeyim iradesini teslim etmemesinin bedelini ödedi. Ona hediye bir mayın oldu" diyerek dile getirmişti.





SAVAŞ KURALLARI İHLALİ



Tepkiler üzerine eylemi üstlenmekten kaçınan PKK dört ay sonra dolaylı da olsa üstlenmek zorunda kaldı. PKK'ya yakın bir haber sitesindeki bilgilere göre; örgütün askeri kanadı olana HPG tarafından Askeri Mahkeme kuruldu ve eylemin sorumluları Ferhat Felat ile Fikri Bermal adlı teröristler, "askeri çizgi ve eylem anlayışına sığmayan eylem"de bulunmak suçundan yargılandı. Örgütün hazırladığı sözde iddianamede eylem "(...) herhangi bir askeri mantığa sahip değildir, öngörüden yoksun, kontrolsüz, kontra ve çeteci bir eylem biçimidir" ifadeleriyle eleştirildi. Örgüt yöneticilerinden Nurettin Sofi de eylem nedeniyle aileden özür dilediklerini açıkladı. PKK, eylemi gerçekleştiren mensuplarını hapis cezasına çarptırarak HPG'den çıkardığını duyururken, saldırıda ölen Sedat Özevin, Salih Özdemir, Sıtkı Özdemir ve Sadi Özdemir 'Kürdistan Özgürlük Mücadelesi şehitleri' olarak ilan edildi.