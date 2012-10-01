PKK aynı okulu 2'inci kez yaktı

Hakkari’deki Altınsu Köyü'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu, dün gece PKK'lılar tarafından 2'nci kez ateşe verildi. 10 gün önce yakılan ve onarıma başlanan okulda büyük maddi hasar meydana geldi.



Çatışmaların ve operasyonların devam ettiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu Köyü'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu, dün gece bir kez daha ateşe verildi.

Saat 01.00 sıralarında okula gelen bir grup PKK'lı, okulu ateşe verdikten sonra kaçtı.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21 Eylül'de yakıldıktan sonra onarımına başlanan 850 öğrenci kapasiteli 3 katlı binada yangın nedeniyle büyük maddi hasar meydana gelirken, kaçan PKK'lıların yakalanması için de bölgede operasyon başlatıldı.