PKK: Ateşkes de görüşme de yok!

T24- PKK, Abdullah Öcalan ile devletin görüşmesine uygun ortam yaratmak amacıyla “Ellerin bir süreliğine tetikten çekildiği” açıklamasını düzelti. Örgüt, “Ne ateşkes ne de görüşme olduğu” açıklamasını yaptı.

PKK bu açıklamayı Taraf gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kurtuluş Taiz’e yaptı.



Önceki günkü (25 Kasım 2011) "Eller tetikten çekildi ama görüşme yok" başlıklı yazısında PKK sözcüsü Ahmet Deniz'in açıklamalarına yer veren Taiz, bugün de örgütten gelen iki düzeltmeyi haberleştirdi.



PKK sözcüsü Deniz'in düzeltmesi şöyle:



"(1) PKK ve devlet arasında görüşme yapıldığına dair haberler asılsızdır. Bu bilgi doğruları yansıtmamaktadır. örgütle devlet arasında halihazırda bir diyalog kesinlikle yoktur.



(2) 'KCK'dan tetiğe dokunma talimatı" bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Soru üzerine (PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin son haftalarda saldırı yapmaması bir ateşkes işareti olabilir mi?) HPG'nin şiddeti kontrollü tırmandırdığı ve taktik konularda bu örgüte müdahale edilmediğini belirttim. 'KCK'dan tetiğe dokunma' talimatının olmadığını da vurguladım"



Kurtuluş Taiz'in önceki gün (25 Kasım 2011) tarihli "Eller tetikten çekildi" başllıklı yazısı için tıklayınız