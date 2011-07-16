PKK: askerler yorgun, neden vurmuyorsunuz?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Diyarbakır saldırısı raporunda, "Timler dört gündür arazideydi. Askerler iki gündür de uykusuzdu. Saat 14.00'te PKK telsizinde 'Bu askerler yorgun, neden vurmuyorsunuz?' konuşması duyuldu. Saat 14.40'ta çatışma başladı. Helikopterlerin bölgeye gitmesi 16.00'yı buldu" ifadesi yer aldı.















Sabah gazetesinin haberine göre, 13 askerin şehit olduğu 7 askerin de yaralandığı Diyarbakır saldırısına ilişkin şok ayrıntılara ulaşıldı.

Askerlerin anlatımı çerçevesinde hazırlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bilgisine sunulan rapora PKK, önce uzun namlulu silahlarla ateş etti, daha sonra da el bombası ve roketatarlarla saldırdı. Saldırı sonrasında insan boyundaki otlar tutuştu, yaralı askerler tahliye edilemedi ve askerlerin büyük çoğunluğu yanarak şehit oldu. Jandarma komando timleri 4 gün boyunca arazide bulunuyordu. Timlerin bu durumlarının PKK telsiz konuşmalarına "Bu asker yorgun, neden harekete geçmiyorsunuz?" diye yansıdığı belirlendi.





İşte PKK saldırısının bütün ayrıntıları:





TİMLER 4 GÜNDÜR ARAZİDEYDİ: PKK'nın Diyarbakır'da 9 Temmuz'da 2'si asker 3 kişiyi kaçırması sonrasında Jandarma'ya bağlı 12 tim arazi tarama çalışmalarına başladı. 10 Temmuz günü araziye çıkan timlere ek olarak, 12 Temmuz'da Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan saldırısı sonrasında 4 tim daha araziye çıkarıldı.

2 GÜNÜ UYKUSUZ GEÇİRDİLER: 13 Temmuz öncesinde yapılan toplantıda bölge komutanı Üsteğmen Mehmet Emin Karagöz komutasındaki 1. Bölük ve Üsteğmen Necmeddin Erdoğan komutasındaki 2. Bölük birleştirildi. Askerlerin 2 gündür uykusuz oldukları ve hatta kısa dinlenme anlarında bile bazı askerlerin uyuduğu belirtildi. Bunun üzerine arazideki timler 2. bölük ortaya alınarak dinlenmeye çekildi.

TERMAL KAMERALAR ISI ALDI: 14 Temmuz gecesi saat 01:00'da Reşan Deresini tarayan Termal Kameralar ısı tespiti yaptı. Yorgun olan askerlere hava aydınlanmadan çök emri verildi gece 2 tim nöbet tuttu. 1. Bölük'teki 58 kişi, 2. Bölükteki 37 kişi ile birlikte toplam 100 dolayında asker alandaydı.

PKK T ELSİZİ "BU ASKER YORGUN": 14 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra saat 14:00'de teröristlerden telsiz kesmesi duyumu geldi ve PKK militanlarının konuşmalarında "Bu asker yorgun, neden vurmuyorsunuz ?" dediği belirtildi. Alınan bu anons üzerine alarm durumuna geçildi. Saat 14:20'de yapılan " Dikkat bölgede telsiz kestirmesi var" uyarısından 20 dakika sonra 14:40'ta çatışma başladı.

EL BOMBASI VE ROKETLE SALDIRI: PKK ilk ateşi uzun namlulu silahlarla geldi. Bu arada teröristler jandarma timine 50 metreye kadar yaklaştı ve arka arkaya el bombaları attı. Daha sonra da roketatar saldırısı başladı.

İNSAN BOYU OTLAR TUTUŞTU: El bombası ve roketatarlı saldırı sonrasında insan boyuna ulaşan kuru otlar tutuştu. Asker geri çekilmeye çalıştı. Yangın büyüyünce 65-70 asker dar bir alana sıkışıp kaldı.

YARALILAR YANDI: Yangın alanından kurtulmaya çalışan askerlerin mevzide bıraktığı mühimmat patladı. Askerlerin büyük çoğunluğunda kurşun yaraları tespit edildi. Ancak yaralılar mevzilerden çekilemediği için ölümlerin çoğu yanarak meydana geldi.

TUĞ. KARAOSMANOĞLU'NUN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK: Jandarma timlerinin saat 14:20'de PKK telsiz konuşmalarını tespit etmesi ile birlikte Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu saat 14:30'da haberdar edildi. Yardım çağrısına karşın helikopterlerin bölgeye ulaşmasının saat 16:00'yı bulduğu belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 kişinin kaçırılması ile başlayan operasyonlarda yöntem hatası olup olmadığını tespit için inceleme başlattığı belirtildi. Bu çerçevede de Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu'nun bilgisine başvurulacağı ifade edildi.