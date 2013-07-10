'PKK Asayiş' Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi Fiskaya semtinde, yüzü maskeli grup 'Asayiş Birimi' kuruluşunu ilan ettiğini açıkladıktan sonra, bölgeye gelen polislerle çatıştı.

PKK’nın sözde 'Asayiş Birimi'nin Dicle Nehri kenarında tören düzenleyip kameraya kaydettiği görüntüler dün ortaya çıktı ve Twitter hesapları üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde, Diyarbakır’da 'Murat İzol Asayiş Birimi' kurduklarını ilan eden göstericilerin, Öcalan’ın fotoğrafının asılı bulunduğu bir masanın önünde açıklama yapması yer aldı.

PKK’yı simgeleyen flamaların taşındığı tören görüntülerinde, toplanan ve yüzleri kapalı olan kişilerin sık sık Öcalan lehine slogan attıkları görüldü. Görüntülerde, grubun bildiri okuyup dağılmasından sonra olay yerine gelen polislerle çatışma sahneleri de yer aldı.

PKK’nın sözde 'Asayiş Birimi'ne adı verilen 19 yaşındaki Murat İzol, geçen 28 Mart’ta polisten kaçarken atladığı Dicle Nehri’nde boğularak ölmüştü. Cesedinde ise kurşun izi bulunmuştu.

Cizre'deki gruptan 10 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK’nın sözde 'Asayiş Birimi'ni kurduklarını iddia ederek, yol kontrolü yapan gruba yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 11 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra firari olduğu belirtilen bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.