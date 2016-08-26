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BBC Türkçe

PKK: Artvin saldırısını üstleniyoruz; hedef Kılıçdaroğlu değildi

PKK Artvin ve Cizre\'de düzenlenen saldırıları üstlendi. Örgüt, Artvin\'deki saldırıda CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nu hedeflemediklerini belirtti.

26 Ağustos 2016 18:45

PKK Perşembe günü Artvin'de ve Cuma sabahı ise Cizre'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıları üstlendi.

Örgütün askeri kanadı HPG (Halk Savunma Güçleri) tarafından yapılan açıklamada Artvin'deki saldırıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedeflenmediği belirtildi.

CHP liderinin konvoyuna yönelik saldırıda bir asker yaşamını yitirmişti.

PKK'nın açıklamasında bu saldırıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"25 Ağustos günü Artvin-Şavşat yolunda Soğuksu mıntıkasında bir askeri konvoyun geçeceği bilgisinin alınması üzerine öğleden sonra saat 13.45'te alandaki gücümüz bu konvoyun önünde bulunan JÖH'lere ait bir Cemse aracı imha etmek üzere hedeflemiş ve bu Cemse etkili bir biçimde vurulmuştur.

"Eylemci gücün kesinlikle önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir konvoy olduğu yönünde herhangi bir bilgisi yoktur. Eylem esnasında askeri aracın arkasında sivil bir konvoyun olduğu fark edilmiş ve zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bindiği araç güçlerimizin atış mesafesine girmesine rağmen herhangi bir atış yapılmamıştır.

"Burada CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle herhangi bir biçimde hedeflenmemiştir. Ne genelde gerillalarımızın, ne de yerel gücümüzün böyle bir planı söz konusu değildir."

PKK yaptığı ayrı bir açıklamada Şırnak'ın Cizre ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yönelik saldırıyı da üstlendi.

11 polisin yaşamını yitirdiği saldırıda en az 70 kişi de yaralandı.

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