PKK artık örgüte çocuk almayacak

Bir süre öncesine kadar Batı ülkelerinde ‘terör örgütü’ olarak sayılan PKK , çözüm sürecinde yaşanan ateşkesle birlikte diplomasi atağına geçti. İlk adım olarak örgüt, çocuk PKK’lıları silahsızlandıracağını ilan etti. PKK’nın silahlı kanadı HGP, Birleşmiş Milletler ’in (BM) çalışmalarını desteklediği, Cenevre Çağrısı adlı sivil toplum kuruluşuyla, ‘Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname’ imzalayarak kamplarını denetime açtığı öğrenildi.

Rıfat Başaran'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, HPG ile Cenevre Çağrısı arasında süren üç yıllık görüşmelerin ardından, ‘Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname’ 5 Ekim’de imzalandı. Cenevre Çağrısı grubu taahhütnameyi 25 Ekim’de kamuoyuna duyurdu. Taahhütnameyi HPG adına Delal Amed imzaladı. Cenevre Çağrısı grubundan yapılan açıklamada, HPG’nin imzalanan taahhütname ile 18 yaş altında çocukların çatışmalarda yer almasını engellemeye ve onları çatışmaların etkilerinden korumaya dair politikalarını kamuoyu nezdinde resmi hale getirdiği belirtildi. Ancak HPG, taahhütnameye bir şerh koyarak, “HPG yeni bir savaşçı olmayanlar kategorisi oluşturacak ve 16-18 yaş arasındaki çocukların sadece bu kategoriye katılmalarına izin verilecektir” ifadesini ekledi.

400 çocuk faydalanacak

Taahhütnameye atıf yapan ‘Cenevre Çağrısı’ yetkilileri olası denetimleriyle ilgili “HPG’nin 16- 18 yaş arası çocukların bulunduğu kampları Cenevre Çağrısı’na ve onunla beraber çalışabilecek kurumlara açık tutma zorunluluğu var. HPG bunu yazılı ve sözlü olarak teyit etti. HPG attığı imzayla çocukların çatışmalarda kullanılmaması konusundaki topyekün yasağa uyacağını ve taahhütnameye uyup uymadıklarının duyurulması iznini de bize verdi” bilgisini verdi. Taahhütnameden 300-400 çocuğun yararlanacağı öğrenildi. Örgüt, taahhütname gereği çocukların çatışmalarda kullanılmaması konusundaki topyekün yasağa uyacağını belirterek, çocukların ‘gönüllü ya da gönülsüz’ örgüte alınmayacağını garanti altına aldı. Taahhütnamede, “Çocuklara silahlı güçlerimize ulaşma ya da saflarında kalma izni verilmeyecektir” ifadesi yer aldı. HPG, imza koyduğu taahhütname ile çocukları mümkün olduğunca çatışma bölgelerinden uzağa yerleştirecek ve çatışmalara katılımlarını önleyecek. Cenevre Çağrısı ile imzalanan taahhüdün takibi, gözlem ve incelenmesi için Cenevre Çağrısı’na ve onunla bu amaçla ortak çalışan uluslararası ve ulusal bağımsız kurumlara izin verilecek. Cenevre Çağrısı, örgütün taahhütnameye uyup uymadığını kamuoyuna duyuracak.



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