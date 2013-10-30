T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK artık örgüte çocuk almayacak

HPG ile Cenevre Çağrısı arasında süren üç yıllık görüşmelerin ardından, ‘Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname' imzalandı

30 Ekim 2013 09:46

Bir süre öncesine kadar Batı ülkelerinde ‘terör örgütü’ olarak sayılan PKK , çözüm sürecinde yaşanan ateşkesle birlikte diplomasi atağına geçti. İlk adım olarak örgüt, çocuk PKK’lıları silahsızlandıracağını ilan etti. PKK’nın silahlı kanadı HGP, Birleşmiş Milletler ’in (BM) çalışmalarını desteklediği, Cenevre Çağrısı adlı sivil toplum kuruluşuyla, ‘Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname’ imzalayarak kamplarını denetime açtığı öğrenildi.

Rıfat Başaran'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, HPG ile Cenevre Çağrısı arasında süren üç yıllık görüşmelerin ardından, ‘Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname’ 5 Ekim’de imzalandı. Cenevre Çağrısı grubu taahhütnameyi 25 Ekim’de kamuoyuna duyurdu. Taahhütnameyi HPG adına Delal Amed imzaladı. Cenevre Çağrısı grubundan yapılan açıklamada, HPG’nin imzalanan taahhütname ile 18 yaş altında çocukların çatışmalarda yer almasını engellemeye ve onları çatışmaların etkilerinden korumaya dair politikalarını kamuoyu nezdinde resmi hale getirdiği belirtildi. Ancak HPG, taahhütnameye bir şerh koyarak, “HPG yeni bir savaşçı olmayanlar kategorisi oluşturacak ve 16-18 yaş arasındaki çocukların sadece bu kategoriye katılmalarına izin verilecektir” ifadesini ekledi.

 

400 çocuk faydalanacak

 

Taahhütnameye atıf yapan ‘Cenevre Çağrısı’ yetkilileri olası denetimleriyle ilgili “HPG’nin 16- 18 yaş arası çocukların bulunduğu kampları Cenevre Çağrısı’na ve onunla beraber çalışabilecek kurumlara açık tutma zorunluluğu var. HPG bunu yazılı ve sözlü olarak teyit etti. HPG attığı imzayla çocukların çatışmalarda kullanılmaması konusundaki topyekün yasağa uyacağını ve taahhütnameye uyup uymadıklarının duyurulması iznini de bize verdi” bilgisini verdi. Taahhütnameden 300-400 çocuğun yararlanacağı öğrenildi. Örgüt, taahhütname gereği çocukların çatışmalarda kullanılmaması konusundaki topyekün yasağa uyacağını belirterek, çocukların ‘gönüllü ya da gönülsüz’ örgüte alınmayacağını garanti altına aldı. Taahhütnamede, “Çocuklara silahlı güçlerimize ulaşma ya da saflarında kalma izni verilmeyecektir” ifadesi yer aldı. HPG, imza koyduğu taahhütname ile çocukları mümkün olduğunca çatışma bölgelerinden uzağa yerleştirecek ve çatışmalara katılımlarını önleyecek. Cenevre Çağrısı ile imzalanan taahhüdün takibi, gözlem ve incelenmesi için Cenevre Çağrısı’na ve onunla bu amaçla ortak çalışan uluslararası ve ulusal bağımsız kurumlara izin verilecek. Cenevre Çağrısı, örgütün taahhütnameye uyup uymadığını kamuoyuna duyuracak.


Haberin tamamı  radikal.com.tr'de

ETİKETLER

pkkçocukcenevre çağrısıhpg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24