PKK artık 'ayrılıkçı' örgüt

Resmi yazışmalarda isminin önüne ‘bölücü terör örgütü’ ibaresi konan PKK, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun raporlarına “ayrılıkçı terör örgütü” olarak yansıdı. Gerekçe ‘bölücü’ ifadesinin yabancı dillerde karşılığının olmaması.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, çok tartışılacak bir karara imza attı. Komisyon'un resmi internet sitesinde daha önce yayınlanan 2008 Yılı Nevruz Kutlamaları ilgili olarak Siirt, Van, Hakkâri illeri ile Yüksekova'da meydana gelen olayların incelenmesine ilişkin raporda PKK, bölücü değil, "ayrılıkçı terör örgütü" olarak nitelendirildi. Buna gerekçe olarak Türkçe'de "bölücü" olarak kullanılan ifadenin yabancı dillere çevrilememesi ve bu dillerde "ayrılıkçı" olarak nitelendirilmesi gösterildi.



Prof. Dr. Zafer Üskül'ün başkanlığında, AKP'li Abdurrahman Kurt, MHP'li Mehmet Ekici, CHP'li Çetin Soysal ve DTP'li Akın Birdal'dan oluşan alt komisyonun raporunda terör örgütü PKK "bölücü" yerine "ayrılıkçı" ifadesi ile tanımlandı.



Birdal itiraz etti



TBMM'nin resmi internet sitesinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun "Komisyon Raporları" bölümünde yayınlanan rapora Komisyon'un DTP'li üyesi Akın Birdal itiraz etti. Birdal raporda, "bölücü terör örgütü" ifadelerinin yer almasının komisyonu taraf yaptığını ileri sürerek, bu sözün "Evrensel insan hakları terminolojisine" uygun olmadığı görüşünü dile getirdi. Birdal, bu ifadelerin rapordan çıkarılmasını istedi. Birdal, komisyonun hazırladığı raporlarda evrensel terminolojiye önem vermesi gerektiğini belirterek, "Siz 'bölücü terör örgütü başı' dediğinizde taraf oluyorsunuz. Biz saptamalarımızda bölücü, terörist gibi değerlendirmelerden uzak olarak, yapıcı ve uyarıcı olmak zorundayız" dedi.



Birdal, 9 yıl Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu üyesi olduğunu ve burada hazırlanan raporlardaki terminolojide ve BBC gibi yayın kuruluşlarında da "bölücü terör örgütü" ifadelerinin kullanılmadığını söyledi.



Ayrılıkçı örgüt başı



Alt komisyonda konu tekrar ele alındı. Toplantıda, "uluslararası" kullanım şekli göz önünde bulundurularak "bölücü" ifadesi yerine "ayrılıkçı" ifadesinin kullanılmasının benimsendiği öğrenildi. Bunun üzerine daha önce internet sitesine konulan raporun, 136. sayfasından itibaren yer alan "Sonuç ve Öneriler" bölümünde "bölücü" yerine "ayrılıkçı" ifadesi kullanıldı. "Ayrılıkçı terör örgütü", "ayrılıkçı örgüt", "ayrılıkçı PKK örgütü", "ayrılıkçı örgüt başı" ifadelerine yer verildi.



Raporda başkalarının anlatımının yer aldığı bölümlerde kullanılan "bölücü örgüt" ifadesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Alt komisyonda bütün partilerin uzlaşması ile yapılan bu düzeltme ile birlikte rapor dün TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda oy birliği ile kabul edildi. Rapor, yapılan düzeltmelerle birlikte internet sitesine konuldu.



Batı'da bu ifade kullanılıyor



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, "bölücü" yerine "ayrılıkçı" ifadesinin kullanılmasına ilişkin BUGİN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aslında raporu baştan sona okuduğunuzda 'bölücü örgüt' ifadesine de rastlayacaksınız. Bizim ülkemizde yaygın ifade bu. Yabancı dillere çevrildiğinde orada kullanılan ifade 'ayrılıkçı' ifadesi. Bölücü terör örgütü ifadeleri de değişik yerlerde yer alıyor. Kavramda bir değişiklik söz konusu değil. Bu kavramların hepsi kullanıldı. Ayrılıkçı örgüt ifadesi Batı'da kullanıldığı için bazı yerlerde o tercih edildi."

