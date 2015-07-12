Ardahan'da minibüse ateş açıldı; 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan'ın Göle İlçesi’nde belediyeye ait aracı gasp eden PKK’lılar jandarmayla çatıştı. Çatışma bölgesinde PKK’lı olduğu iddia edilen kişilerce taranan minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ardahan Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklamada 'Olay yerine nasıl geldiği tam olarak tespit edilemeyen sivil bir araç teröristlerin açtığı ateşin hedefi oldu' denildi. HDP Erzurum milletvekili Seher Akçınar Bayar ise minibüsün askerler tarafından tarandığını iddia etti.

DHA’da yer alan habere göre, Göle ilçesinde geçen 9 Temmuz günü PKK’lı olduğu öne sürülen kişilerin el koyduğu Göle Belediyesine ait aracı almak ve su kesintisini gidermek üzere bölgede operasyon yapan jandarma birliğine bugün sabah 08.30 sıralarında teröristler ateş açtı. Jandarmanın karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma sırasında olay yerine yaklaşan ve içinde 4 kişinin bulunduğu minibüs söz konusu kişilerce uzun namlulu silahlarla tarandı. Minibüste bulunan ve HDP’li oldukları ileri sürülen 65 Yaşındaki Kanber Morkoç hayatını kaybederken, Sabri Morkoç ve Altan Akın ise yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen minibüs şoförü ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından zanlılar kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarmanın bölgede operasyonu sürüyor.

HDP Erzurum Milletvekili’nden asker iddiası

Öte yandan minibüse ateş açanların asker olduğunu iddia eden HDP Erzurum milletvekili Seher Akçınar Bayar, mikro blog sitesi twitter'dan olayla ilgili fotoğraflar paylaşıp 'Roboskî'den sonra Ardahan'da da yaylaya çıkan köylülere ateş: "Yeni Türkiye"yi kazıyınca altından çıkan çok tanıdık!' yorumunda bulundu.

Valilikten açıklama

Ardahan Valiliği, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Göle Belediyesi’nin içme suyu depolarının bir kısmı Erzurum ili Şenkaya ilçesi İnceçayır mevkiinde ormanlık alanda bulunmaktadır. 9 Temmuz günü öğle saatlerinde su kesintisini gidermek için bölgeye giden belediye ekiplerine bir grup bölücü terör örgütü mensuplarınca müdahale edilmiş, su kesintisini kendilerinin yaptıklarını beyan ederek arızanın giderilmesini engellemişlerdir. Belediye personeli serbest bırakılmış ancak araca el konulmuştur. Olayın öğrenilmesiyle birlikte kesintiyi gidermek ve aracı almak için olay mahallinin Erzurum ili sınırları içerisinde olması nedeniyle Erzurum Valiliğiyle irtibata geçilmiş ve güvenlik güçlerince operasyon başlatılmıştır. Operasyon sırasında el konulan belediye aracı olay yerinde yakılmış vaziyette bulunmuştur. Ancak 12 Temmuz günü olay yerindeki araç ile ilgili olay yeri incelemesi yapıldığı esnada jandarma görevlilerine terör örgütü mensuplarınca ateş açılmış, açılan ateş sonucunda olay yerine nasıl geldiği tam olarak tespit edilemeyen sivil bir araç teröristlerin açtığı ateşin hedefi olmuş ve araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’si yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 vatandaşımız vefat etmiştir."