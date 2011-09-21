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PKK: Ankara'daki patlamayla ilgimiz yok

Terörist örgütün "silahlı kanadı" olduğu belirtilen HPG, Ankara'daki patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

21 Eylül 2011 03:00

 T24- PKK'nın "silahlı kanadı" olarak bilinen HPG, Ankara'daki patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

PKK'ya yakın internet sitelerine yazılı açıklama gönderen kuruluş, "20 Eylül günü Ankara'da yaşanan patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından direkt hareketimizi ve HPG güçlerimizi sorumlu tutan yeminli PKK düşmanları kamuoyunu manipüle etmektedir" dedi.

Açıklamada, "Bu olayla bağlantımız kurularak Kürt düşmanlığı daha da geliştirilmek, sivil insanlarımız hedef yapılmak istenmektedir. Tam da TC Başbakanı Erdoğan'ın ABD başkanı ile görüşmesi öncesine denk gelen bu olayın arkasında AKP hükümetinin yeni bir oyunu olduğu görülmektedir. Uluslararası kamuoyu nezdinde AKP hükümetini mağdur pozisyonunda göstermek ve hareketimize karşı geliştirilmek istenen tasfiye konseptine destek bulmak amacıyla bu olayın kullanılmak istendiği çok açıktır. Sivillere yönelik eylem geliştirmediğimiz bilinmesine rağmen bu yönlü propaganda edilmesinin amacı AKP hükümetinin açıkça ilan ettiği ve tüm Kürtleri hedefleyen savaşın daha da yükseltilmesidir" iddiasında bulundu

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