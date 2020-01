PKK: Ankara 15 Ekim'e kadar adım atmazsa ateşkes bozulacak

KCK üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok, çözüm sürecinin halen ikinci aşamasında olması gerekirken, bu yönde elde tutulur bir hareketi görmediklerini belirtti. Ok, Türkiye’den çekilen PKK’lılara ilişkin olarak da “Son grup, birkaç gün önce 56 gün yürüdükten sonra Dersim’den geldi. Her tabur, bu dağlara varıncaya dek sürekli insansız hava araçlarınca izlendi" şeklinde konuştu. Ok, ikinci aşamasında olması gereken çözüm sürecinde elle tutulur bir hareketi görmediklerini iddia etti.

Sabri Ok, Ankara’nın ayrıca “Kürt topraklarında askeri varlığını arttırdığını ve barajları inşa etmesini sürdürdüğünü" de söylediği Deutsche Welle İngilizce servisince yayımlanan mülakatında, "KCK ne kadar daha beklemeye hazır?" sorusuna, "Sabrımızın bir sınırı var ve az zamanı var. Biz üzerinde mutabık kalınan her adımı atmış bulunuyoruz. Ancak sürecin sonu gelmezse, bu bizden kaynaklanmayacak" karşılığını verdi.



'Liderimizin sağlığı kırılgan'



"Liderimiz Ankara 15 Ekim’e kadar adım atmazsa ateşkes bozulacağını söyledi” diyen Ok, neden az zaman kaldığını söylediğini anlatırken, "Çünkü liderimizin sağlığı kırılgan ve defalarca bağımsız bir sağlık komisyonun kendisini ziyaret etmesini talep etti” dedi ve "bu konuda çok hassas” olduklarını ekledi.



'Son grup 56 gün yürüdü'



"Şimdiye kadar kaç savaşçı çekildi?” sorusunu yanıtlarken “Biz meseleye sayı olarak bakmıyoruz” diyen Ok, bir karar aldıklarını ve bu kararı yerine getirdiklerini belirterek “Son grup, birkaç gün önce 56 gün yürüdükten sonra Dersim’den geldi. Her tabur, bu dağlara varıncaya dek sürekli insansız hava araçlarınca izlendi" dedi. Ok, Türkiye’den çekilen PKK’lıların Suriye’ye geçtiği iddialarının anımsatılması üzerine de “Tüm savaşçılar Kandil Dağları’nda” dedi.

Suriye’deki Kürtlerin “ne muhalefet ne de rejimin yanında yer aldığı”na dikkat çekilerek bu “üçüncü yolun gerçekçi olup olmadığı” yönündeki sorunun karşısında, “Biz bu üçüncü çizgiyi ütopik gibi değil, bir gerçek olarak görüyoruz. Bu mücadele çizgisinin de gözde görülür sonuçları var” yanıtını veren Ok, Kürtlerin topraklarının da “kendi kendini yönetme hakkının olduğunu” söyledikten sonra şöyle devam etti:

"Son günlerde Ankara’nın desteklediği İslamcı gruplar ile yoğun çatışmalar oldu çünkü Türkiye, Suriye’de herhangi bir Kürt oluşumu istemiyor. Bizim halkımız, Aleviler, Ermeniler vesaire, topluluklar arasında kardeşlik ve El Nusra gibi gruplardan kurtulmak için yemin etmiş durumda. Türkiye, Suriyeli Kürtleri düşman bir komşu olarak görmemelidir.”