PKK Almanya'da kulak kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren ve finansmanını, Avrupa ülkelerinde topladığı haraçlardan sağlayan PKK'nın, Almanya'da terör estirdiği bildirildi. Terör örgütü bu sefer de haraç vermek istemeyen Kürt kökenli bir kişinin kulağını döner bıçağı ile kesti.



Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, Hamburg'un Schanzenviertel semtindeki bir döner dükkanına öğle saatlerinde gelen PKK'lı üç terörist, dükkan sahibinden "bağış" adı altında haraç istedi. Kürt kökenli olan ve "Memocan" adıyla tanınan 38 yaşındaki dükkan sahibi, "Sektörde kriz var. Ancak ailemi geçindirecek kadar para kazanıyorum" diyerek haraç vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine, teröristler dükkan sahibine sopalarla saldırdı. Kendisini dışarı atarak kaçmaya çalışan dükkan sahibine yetişen bir teröristin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu dükkan sahibinin kulağının kesildiği bildirildi.



PKK'lı saldırganlar otomobille kaçarken, dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.



2 zanlı yakalandı



Dükkan sahibinin ifadesi çerçevesinde Schanzenviertel semtinde operasyon düzenleyen polisin, 31 ve 36 yaşlarında iki PKK'lıyı tutukladığı, üçüncü PKK'lıyı ise aradığı kaydedildi.



Öte yandan, Polis Sözcüsü Andreas Schöpflin, olayın "adi bir suç eylemi" olmadığını açıkladı. PKK terör örgütünün, uluslararası finansman faaliyetleri kapsamında Devlet Koruma Polisi'nin Uluslararası Aşırı Hareketler Bölümü tarafından çok yönlü soruşturulduğu, yakalanan teröristlerin diğer ülkelerdeki örgüt sorumluları ile bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.



PKK'lı teröristler, geçen ay, Wilhelmsburg ve Hamm'da bulunan Türk kuruluşlarına yönelik terörist saldırıları üstlenmişlerdi.



Almanya'nın, "yasaklı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve halklar arası uyumu bozduğu" gerekçesiyle, 19 Haziran 2008 tarihinden itibaren Roj TV'yi yasaklamasının ardından, kanala program hazırladığı belirlenen "Viko Prodüksiyon" adlı şirket hakkında da mali soruşturma başlatılmıştı.



135 dernek, ev ve işyerine baskın



Alman güvenlik güçleri tarafından geçen yıldan bu yana terör örgütünün kontrolündeki 135'i aşkın dernek, ev ve iş yerine operasyonlar gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda yakalanan çok sayıda örgüt mensubunun, "terör örgütüne üye olmak, haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak, adam dövmek, yaralamak, yasaklı örgüte ait yayınları satmak" gibi çeşitli suçlardan yargılandıkları ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıkları belirtiliyor.



Almanya Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm, yaptığı bir basın açıklamasında, terör örgütü PKK'nın Almanya'da faaliyetlerini gizlice sürdürdüğünü, terör eylemleri için para topladığını belirterek, terör örgütünün ve uzantısı derneklerin faaliyetlerinin yakın takip altında olduğunu vurgulamıştı. Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Roj TV'nin Almanya'da kapatıldığını belirten Heinz Fromm, Almanya ve Batı Avrupa'da yandaşlarından her yıl milyonlarca avro toplayan terör örgütünün faaliyetlerinin ve finansman kaynaklarının yakın takip altında olduğuna dikkati çekmişti.



